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Asad, Bilal enter Jr National Tennis final

OUR STAFF REPORT
November 01, 2023
Sports

LAHORE - Asad Zaman and Bilal Asim breezed into the boys U-18 singles final in the Ali Em­broidery Mills Junior National Tennis Championship here at the SBP Tennis Academy, Nishtar Park on Tuesday. 

In the boys U-18 semifinals, Bilal Asim (SICAS) beat Yafat Nadeem 6-1, 6-3, Asad Za­man (Ali Embroidery Mills, beat Haider Ali Rizwan 5-7, 6-0, 1-0(rtd). In the boys U-16 quarterfinals, Asad Zaman beat Abubakar Khalil 6-1, 6-1, Amir Mazari (Aitchison) beat M Shaheer Khan 6-1, 6-0 and Aalay Hussain beat Hanzla Anwar 6-1, 6-2. 

In the boys U-14 quarter­finals, Amir Mazari beat M Shakaib 4-1, 4-0, Aalay Hussain beat Bilal Awais 4-0, 4-1, Abdur Rehman beat M Umar Ali 4-0, 4-0, Hamza Ali Rizwan beat Syed Mahad Shehzad 4-0, 4-0. In the boys/girls U-12 quar­terfinals, Abdur Rehman beat Romail Shahid 4-0, 4-0, Hajra Suhail beat Muaz Shahbaz 4-0, 4-2, Mustafa Uzair Rana beat M Umar Ali 4-1, 4-1, M Shakaib beat M Ibraheem Gill 4-1, 4-2.

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