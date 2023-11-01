Asad, Bilal enter Jr National Tennis final

LAHORE - Asad Zaman and Bilal Asim breezed into the boys U-18 singles final in the Ali Embroidery Mills Junior National Tennis Championship here at the SBP Tennis Academy, Nishtar Park on Tuesday.
In the boys U-18 semifinals, Bilal Asim (SICAS) beat Yafat Nadeem 6-1, 6-3, Asad Zaman (Ali Embroidery Mills, beat Haider Ali Rizwan 5-7, 6-0, 1-0(rtd). In the boys U-16 quarterfinals, Asad Zaman beat Abubakar Khalil 6-1, 6-1, Amir Mazari (Aitchison) beat M Shaheer Khan 6-1, 6-0 and Aalay Hussain beat Hanzla Anwar 6-1, 6-2.
In the boys U-14 quarterfinals, Amir Mazari beat M Shakaib 4-1, 4-0, Aalay Hussain beat Bilal Awais 4-0, 4-1, Abdur Rehman beat M Umar Ali 4-0, 4-0, Hamza Ali Rizwan beat Syed Mahad Shehzad 4-0, 4-0. In the boys/girls U-12 quarterfinals, Abdur Rehman beat Romail Shahid 4-0, 4-0, Hajra Suhail beat Muaz Shahbaz 4-0, 4-2, Mustafa Uzair Rana beat M Umar Ali 4-1, 4-1, M Shakaib beat M Ibraheem Gill 4-1, 4-2.