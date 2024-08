Nabeel, Ismail, Muzammil shine in National Juniors Tennis in Karachi

LAHORE - The National Juniors Tennis Championship in Karachi witnessed exciting matches as Nabeel Qayyum, Ismail Aftab, and Muzammil Bhand advanced to the next round in the boys’ U-18 singles category.In the boys’ U-18 singles second-round matches, Nabeel Qayyum (Islamabad) defeated Rayan Ahmed 7-5, 6-3, while Ismail Aftab beat Ruhab Faisal 6-3, 6-4. Muzammil Bhand (Hyderabad) outplayed Ahsan Ahmed 6-3, 6-3, and Muhammad Yahya (Islamabad) edged Haziq Areejo (Hyderabad) 6-2, 2-6, 7-5.In the boys’ U-14 singles category, Ansarullah beat Aahil Imran 4-0, 4-2, Zohaib Amjad (Peshawar) beat Arham Shahzad 4-2, 2-4, 4-0, Laraib Shamsi beat Abdul Malik (Hyderabad) 4-0, 4-1, Ali Bachani (Hyderabad) beat Muhammadw Ali (Hyderabad) 4-0, 5-3 and Muhammad Junaid (Peshawar) beat Abdul Baseer 4-0, 4-0.In the boys’ U-12 singles category, Zohaib Amjad (Peshawar) beat Huzaifa Zahid 4-0, 4-0, Ansarullah beat Omer Bin Zeeshan 4-0, 4-0, Meer Abbas Bhagat beat Zayd Ali 4-0, 4-1, Maaz Areejo beat Rahim Faisal 4-1, 4-1, Zain Nomi beat Khizer 4-5, 4-2, 4-0.In the girls’ categories, Escheele Asif won her U-14 singles match against Fatima Hussain 4-0, 4-0, while Eeman Teli outlasted Miraal Mohsin 4-1, 4-1 and Mariyum Zeeshan registered victory against Hanah Mudassar 4-0, 4-0.