LAHORE - Pakistan No. 1 Aqeel Khan, Muzamil Murtaza, Muhammad Abid and Muhammad Shoaib reached the semifinals of the 7th Hassan Tariq Rahim National Ranking Tennis Championship 2022 here at the Lahore Gymkhana tennis courts on Thursday. In the men’s singles quarterfinals, Aqeel Khan beat Barkat Ullah 6-2, 6-4, Muzamil Murtaza beat Heera Ashiq 7-5, 6-2, Muhammad Abid beat Mudassar Murtaza 4-6, 6-4, 6-3 and Muhammad Shoaib beat Yousaf Khalil 6-2, 6-3. In the boys U-18 quarterfinals, Bilal Asim beat Abdul Hanan Khan 6-0, 6-3, Sami Zeb Khan beat Hamid Israr 6-1, 6-0, Mahatir Muhammad beat Abdul Basit 6-1, 6-1, Hasheesh Kumar beat Ahmad Nael Qureshi 4-6, 6-3, 7-5. In the ladies singles quarterfinals, Sarah Mehboob Khan beat Esha Jawad 6-2, 6-3, Noor Malik (Wapda) beat Ashtafila Arif 6-0, 6-1, Meheq Khokhar beat Zainab Ali Naqvi 6-0, 6-3 and Amna Qayum beat Sheeza Sajid 6-2, 6-4.