International Squash Series reaches quarterfinals stage

LAHORE - The International Men & Women Squash Series 2023 has reached the quarterfinals stage that will be contested at Mushaf Squash Complex today (Saturday). In men’s event matches on Friday, Ong Sai Hung (MAS) beat Duncan Lee (MAS) 12-10, 11-5, 11-9, Ibrahim Elkabbani (EGY) beat Ziad Ibrahim (EGY) 11-7, 9-11, 11-9, 8-11, 11-6, Mohamed Nasser (EGY) beat Abdul Qadir (PAK) 11-5, 2-11, 11-6, 11-5, Noor Zaman (PAK) beat Farhan Mehboob (PAK) 4-11, 11-2, 11-9, 10-12, 11-9, Nasir Iqbal (PAK) beat Seif El-Shenawy (EGY) 11-3, 11-3, 11-1, Amaad Fareed (PAK) beat Wee Ming Hock (MAS) 11-8, 119-, 11-4, Asim Khan (PAK) beat Yassin Shohdy (EGY) 11-2, 11-3, 11-6, Khaled Labib (EGY) beat Abdullah Nawaz (PAK) 11-8, 8-11, 7-11, 11-9 , 11-9. In women’s event, Chan Yiwen (MAS) beat Rushna Mehboob (PAK) 11-7, 11-3, 11-5, NadienElhammamy (EGY) beat Mehwish Ali (PAK) 11-2, 11-3, 11-8, Sana Bahadar (PAK) beat Anam Mustafa Aziz (PAK) 9-11, 11-8, 12-10, 11-8, Nour Ramy (EGY) beat Sadia Gul (PAK) 11-3, 11-5, 11-3, Amina elrihany (EGY) beat Saima Shoukat (PAK) 11-1, 11-1, 11-1, Malak Samir (EGY) beat ThanusaaUthrian (MAS) 9-11, 12-10, 13-11, 12-10, Wong Po Yui Kirstie (HKG) beat Komal Khan (PAK) 11-4, 11-6, 11-2, Nour Khafagy (EGY) beat Sarah Soudan (EGY) 11-7, 11-6, 11-2.