LAHORE - Asad Zaman (Ali Embroidery Mills) and Ahtesham Humayun registered victories in the Millat Tractors Junior National Tennis Championship 2023 here at PLTA Courts on Wednesday. In boys U-18 pre-quarters, Asad Zaman beat Yousaf Monnoo 6-0, 6-0, Mahatir beat Abubakar Khalil 6-2, 6-0, Shahzaib Zahid beat Hanzla Anwar 6-1, 6-0, Salaar beat Waleed Humayun 6-2, 6-2, Mustansir Khan beat Ahmad Raza 6-2, 7-5, Hamza Jawad beat Sayyam 6-1, 6-0, Ahtesham Humayun beat Yafat Nadeem 6-4, 6-4, Hassan Ali beat Sohaan Noor 6-1, 6-1. In boys U-16 pre-quarters, Asad Zaman beat Huzaima Nawaz 6-1, 6-1, Salaar beat Murtaza Hassan 6-0, 6-0, Sohaan Noor beat Abdul Samad 6-1, 6-2, Abubakar beat Moavia Butt 6-2, 5-7, 10-4, Hamza Ali Rizwan beat Nabeel 6-4, 6-2, Amir Mazari beat M Uzair 6-2, 6-1, Ahtesham Humayun beat Yousaf 6-0, 6-0. In boys U-14 pre-quarters, Amir Mazari beat Hassan Alam 4-0, 4-0, Razik Sultan beat Abdullah 4-0, 5-3, Nabeel Qayum beat M Junaid 4-1, 4-1, Abdur Rehman beat M Arsalan 4-1, 5-3 and Hamza Ali Rizwan beat Huzaima Nawaz 4-1, 4-1.