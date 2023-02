Share:

LAHORE - Amir Mazari (Aitchison College) and Zohaib Afzal Malik (LGS Phase V) have reached the boys U-14 singles semifinals of the Millat Tractors Junior National Tennis Championship 2023 here at Punjab Tennis Academy Bagh-e-Jinnah on Thursday. In the boys U-18 quarterfinals, Asad Zaman beat Hassan Ali 6-1,6-0, Mahatir Muhammad beat Shahzaib Zahid 6-1,6-0, M Salaar beat Mustansir Ali Khan 6-4,6- 3, Ahtesham Humayun beat Hamza Jawad 6-0,6-4.

In the boys U-18 doubles quarterfinals, Sohaan Noor/Waleed Humayun beat Ryan Omer/Kanwar Abdul Rehman 4-2,4-2 and Hamza Jawad/ Hassan Ali beat Sayyam Saeed/Hassan Ali (GC) 4-2,4-1. In the boys U-16 quarterfinal, Asad Zaman beat Hamza Anwar 6-4,6-3, M Salaar beat M Sohaan Noor 6-1,6- 0, Hamza Ali Rizwan beat Abubakar Khalil 6-1,6-0, Ahtesham Humayun beat Amir Mazari 6-2,6-3.

In the boys U-14 quarterfinals, Amir Mazari beat Raziq Sultan 4-2,4- 1, Zohaib Afzal Malik beat M Uzair 5-3,4-0, Abdur Rehman beat Nabeel Qayum 3-5,5-3,10-5, Hamza Ali Rizwan beat Haziq Areejo 4-1,4-1. In the boys U-14 doubles quarterfinals, M Uzair/Arsalan beat Hamza/Abdul Samad 4-1,4-2.

In the boys/girls U-12 quarterfinal, Abdur Rehman beat Mustafa Uzair Rana 4-0,4-0, M Shayan Afridi beat Fajar Fayyaz 4-1,4-0, Razik Sultan beat bismal Zia 4-0,4-2, M Junaid beat Hajra Suhail 4-1,5-3. In boys/girls U-10 quarterfinals, Zayd Mansoor Ahmad beat Aiman Rehan 4-0,4-0 and Mustafa Uzair Rana beat M Ibrahim Hussain Gill 5-3,4-1.