LAHORE - Army, Punjab and Wapda players maitained their dominance on the second day of the Combaxx-Roshan Khan National Team Championship at Pakistan Navy Roshan Khan Jahangir Khan Squash Complex, Karachi. In the morning session’s Pool–A men’s category, Punjab trounced Sindh 3-0. Ahmed Amin beat Huraira Zafar 11-2, 14-12, 11-2, Anas Ali Shah beat Abdul Basit 11-5, 11-7, 11-9 and Shoaib Hassan beat Aayeman Zahid 11-1, 11-2, 11-5. In Pool-B men’s category, Army thumped KPK 3-0. Sadam ul Haq beat Mutahir Ali 11-6, 13-11, 11-8, Ashab Irfan beat Shahzad Khan 11-3, 11-8, 11-8 and Hamza Khan beat Nasir Khan 13-11, 11-7, 11-7. In evening session’s Pool-B men’s contest, Wapda thumped Balochistan 3-0.

Nasir Iqbal beat Jahanzaib Yousaf 11- 6, 11-8, 11-1, Noor Zaman beat Mazhar Ali 11-2, 11-7, 11-5 and Danish Atlas beat Abdul Waqar 11-4, 11-3, 11-4. In women’s category, Wapda defeated Punjab 3-0. Mehwish Ali beat Rushna Mehboob 11-1, 13-15, 11-9, 13-11, Saima Shoukat beat Fajar Hamid 11-1, 11-4, 11-1 and Sammer Anjum beat Tayyaba Abbas 11-4, 11-3, 11-2. Army routed Sindh 3 -0. Noor ul Huda beat Mahnoor Ali 11-4, 11-6, 11-1, Sana Bahadur beat Sehrish Ali 11-5, 11-6, 11-2 and Marium Malik beat Anum Mustafa Aziz 7-11, 11-5, 11-7, 11-8.