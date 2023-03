Share:

LAHORE - Muhammad Ibraheem Hussain Gill, Rashid Ali Bachani and Ehsan Bari reached the semifinals of the 4th Tennis Lovers Junior National Tennis Championship here on Thursday.

In boys/girls U-10 QFs, Ibraheem Gill beat Shahzaib Faisal 4-1, 5-3, Rashid Bachani beat Hassan Alam 4-2, 4-0 and Ehsan Bari beat Ali Saqib 5-3, 4-1. In boys/girls U-12 QFs, Abdur Rehman beat Umer Ali 4-0, 4-1, Hajra Suhail beat Bismel Zia 2-4, 4-2, 4-2 and Rashid Bachani beat Junaid Khan 4-1, 5-3. In boys U-14 QFs, Amir Mazari beat Aryan 4-0, 4-0, Hamza Rizwan beat Haziq Areejo 4-0, 4-0, Nabeel Qayum beat Ismail 2-4, 4-0, 4-0 and Abubakar Talha beat Umer Ali 3-0(rtd). In boys U-18 QFs, Asad Zaman beat Shahzaib Zahid 6-2, 6-2, Ahtesham Humayun beat Arman Kamran 6-4, 6-4, Hamid Israr beat Yafat 6-2, 6-0 and Salaar beat Hamza Rizwan 6-3, 6-0.