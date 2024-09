Aqeel, Muzammil advance in Khawar Hyat Memorial Tennis

LAHORE - Aqeel Khan and Muzammil Murtaza breezed into the next round of the Khawar Hyat Khan Memorial National Ranking Tennis Tournament continued at the PTF-SDA Tennis Complex in Islamabad. In the men’s singles 2nd round, Aqeel Khan beat Saqib Hayat 6-1,6-1; Muzammil Murtaza beat Ahmed Babar 6-3,6-4; Ahmad Nael Qureshi beat Hamza Aasim 6-4,6-3; Yousaf Khalil beat Bilal Asim 7-6, (6), 6-1; Barkatullah beat Hamza Roman 6-1,6-1; Mudassir Murtaza beat Huzaifa Khan 6-1,6-1; Muhammad Shoaib beat Asad Zaman 6-0,6-0; Abdullah Adnan beat Shahzad Khan 6-7(20, 6-4,6-4. In the boys U18 2nd round, Ahtesham Humayun beat Haziq Aasim 6-1,6-1; Salar Khan beat Inam Qadir 6-1,6-3; Ahmad Nael beat Haider Ali Rizwan 6-2,6-2; Abdullah Azhar beat Kashan Tariq 6-2,6-4; Hamza Roman beat Ali Zain 6-1,6-1; Asad Zaman beat Nabeel Ali Qayum 6-0,6-2; Bilal Asim beat Abdul Basit 6-1,6-2; Hamza Aasim beat Muhammad Yahya 6-2,6-3. In the boys U14 2nd round, Shayan Afridi beat Anis Khan 4-0,4-0; M. Junaid Khan beat Waqas Janas 0-4,4-1,4-1; Zohaib Amjad beat Mahd Mahmood 4-0,4-1.