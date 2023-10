Aqeel, Abdullah, Noor, Esha advance in Sheikhoo Steel Pakistan Open Tennis

LAHORE - Pakistan No 1 tennis player Aqeel Khan, Abdullah Adnan, Noor Malik and Esha Jawad advanced in the Sheikhoo Steel Pakistan Open Tennis Championship 2023 here at Sports Board Punjab Ten­nis Academy, Nishtar Park on Tuesday.

In the men’s singles pre-quarterfinals, Aqeel Khan beat Hasheesh Kumar 6-1, 6-1, Abdullah Adnan beat Bilal Asim 6-1, 6-2. In the ladies singles quarterfi­nals, Noor Malik beat Rahat ul Ain 6-0, 6-0, Esha Jawad beat Soha Ali 6-2, 6-4. In the boys U-18 pre-quarterfinals, Hamid Israr beat Sheheryar Anees 6-4, 6-2, M Hamza Asim beat M Talha Khan 6-0, 6-1, Hamza Roman beat Kamran Khan 6-1, 6-1, Mahatir Muhammad beat Mustansir Ali Khan 6-0, 6-2.

In the men’s doubles pre-quarterfi­nals, Waqas Malik/Zaid Mujahid beat Hasheesh Kumar/Baqir Ali 6-1, 7-6, Muhatir Muhammad/Saqib Hayat beat M Talha Khan/M Huzaifa Khan 5-7, 6-3, 10-4, Nael Qureshi/Sami Zeb Khan beat SikandarHayat/Faizan Fayyaz 4-6, 6-1, 10-8, Imran Bhatti/Ahmad Babar beat Ahmad Chaudhry/Abdaal Haider 6-3, 4-6, 10-4.

In the seniors’ doubles 55plus doubles quarterfinals, Rashid Malik/Arif Feroze beat Kamran Qureshi/Ashiq 6-0, 6-0, Is­rar Gul/Humayun Pervez beat Dr Arif/ Zia Ullah 6-4, 6-4, Amir Altaf/Abid Malik beat Dr ShahzadSaleem/Ali Qayum 6-0, 6-2 and Waqar Nisar/Inam ul Haq beat Ch Khalil/Dr SajidPervez 6-1, 6-0.

In the seniors doubles 45 plus pre-quarterfinals, Talha Waheed/Israr Gul beat Kamran Qureshi/Ch Khalil 6-0, 6-0, M Asghar/Tariq Sadiq beat Ahmad Waqas Basit/Rana Humayun 6-7, 6-1, 10-4, Arif Feroze/Fayyaz Khan beat Syed Shams ud din/Ahsan Wali 6-1, 6-2, Qasim Ali/Mehboob Waheed beat Dr Arif /Sajid Bukhari 6-4, 6-4, Ashar Khan/Kamran Khan beat Col Atif/M Shoaib 6-4, 7-5.

In the boys U-16 1st round, Asad Za­man beat Zohaib Afzal Malik 6-0 (rtd), Syed MahadShehzad beat Abdullah Pirzada 6-3, 6-3, Shahsawar Khan beat Eesa Fahad 6-0, 6-1, Amir Mazari beat Talmoor Ansari 6-2, 6-3, M Haziq Asim beat M Uzair 6-1, 6-1, Haziq Areejo beat Abdullah 6-3, 6-3, M Talha Khan beat M Sohaan Noor 6-3, 6-3, Hamza Ali Rizwan beat Nabeel Ali Qayum 6-4, 6-0, Inam Qadir beat Saif 7-6, 6-1, She­heryar Anees beat LaraibShamsi 6-0, 6-0, Abdul Basit beat Abubakar Khalil 7-5, 6-3, AbubakarTalha beat Aalay Hussain 6-0, 6-1, Jawad Khan beat Has­san Alam 6-0, 6-1, Ahtesham Humayun beat M Rehan 6-0, 6-0.

In the boys U-18 doubles pre-quar­terfinals, M Salaar/M Hamza Asim beat Jawad Khan SaifUllah 6-0, 6-0, Amir Mazari/Waleed Humayun beat M So­haan Noor/M Rehan 6-2, 6-0, Abuba­kar Talha/Ali Talha beat M Talha Khan/ Inam Qadir 6-0, 6-0, Asad Zaman/Sheh­ryar Anees beat Kashan Tariq/Shah­sawar Khan 6-4, 6-4.

In the boys U-14 doubles quarter­finals, Haziq Asim/Abdul Basit beat LaraibShamsi/HaziqAreejo 4-2, 4-2, M Uzair/Abdullah beat Abdullah Sajjad Wahla/Hamza Ahmad 4-2, 5-3. In the boys/girls U-12 doubles pre-quarter­finals, Aliyan Ali/Ayan Shahbaz beat MaazAreejo/Azan Imran 4-0, 5-3, Ayan Khan/Awais Zia beat Anis Khan/Ham­za Khan 5-3, 4-0.