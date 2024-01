Mudassar upsets Abid as top seeds advance in Federal Cup Tennis

LAHORE -Sixth seed Mudassar Murtaza upset fourth seed Muhammad Abid while Mohammad Shoaib, Muzammil Murtaza and Aqeel Khan advanced to the men’s singles semifinals of the 36th Federal Cup National Ranking Tennis Championship at the hard courts of PTF-SDA Tennis Complex, Islamabad.

In the men’s singles quar­terfinals, sixth seed Mudas­sar Murtaza stunned fourth seed Muhammad Abid 5-7 6-2 6-2 while Muhammad Shaoib beat Yousaf Khalil 7-5 5-7 6-2, Muzammil Murtaza beat Bar­katullah 7-6(2) 6-4 and Aqeel Khan beat spirited Ahmad Nael Qureshi 6-1 6-4. In the semifinals, Aqeel will take on Mudassar Murtaza while Mu­hammad Shoaib will face Mu­zammil Murtaza.

In the men’s doubles quar­terfinals, Yousaf Khalil/Bar­katullah beat Aabdal Haid­er/Zaid Mujahid 7-5 6-3, Mudassar/Abdullah Adnan beat Zaryab/Huzaima 6-4 7-6(4), Abid/Ahmad Ch beat Hamza/Salaar 6-1 6-3 while M Shaoib/Muzammil beat Semi Zeb/Ahmad Nael 6-3 6-3.

In the ladies singles, Soha Ali beat Shandana Rabbi 6-1 6-1, Natalia Zaman beat Sana Bilal 6-0 6-0, Kainat Ali beat Amna Khan 6-1 6-3, Amna Ali Qayum beat Asfa Shahbaz 5-7 7-5 6-2, Sheeza Sajid w/o Arzoo Ish­faq, Lalarukh Sajid w/o Mehaq Khokhar and Marrukh Sajid w/o Zara Khan.

In boys U18 singles quarter­finals, Hamid Israr beat Zohaib Afzal Malik 6-1 6-2, Hamza Aa­sim beat Salaar Khan 6-2 6-3, Ahmad Nael beat Kashan Tariq 6-2 6-4 and Hamza Roman beat Hamza Hussain 6-1 6-3. In boys U14 singles quarterfinals, Zoahib Afzal Malik beat Mahd Mahmood 4-1 4-1, Junaid Khan beat Zohaib Amjad 5-4(8) 4-1, M Shayyan beat Essa Fahad 4-1 4-1 and Hassan Usmani beat Razik Sultan 4-0 4-0.

In boys/girls U10 singles pre-quarterfinals, Azan Imran beat Arham Amjad 4-0 4-2, Arsh Imran beat Hashir Mustafa Sub­hani 4-0 4-0, Amir Masood w/o Arshman Abbasi and Behroze Umer beat Muhammad Bilal Kamran 4-0 4-0.