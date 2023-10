Aqeel, Shoaib breeze into Sheikhoo Steel Pakistan Open Tennis semis

LAHORE - Aqeel Khan, Muhammad Shoaib, Yousaf Khalil and Muhammad Abid breezed into the semifinals of the Sheikhoo Steel Pakistan Open Tennis Championship here at Sports Board Pun­jab Tennis Academy, Nishtar Park on Wednesday.

In the men’s singles quar­terfinals, Aqeel Khan beat Ahmad Nael Qureshi 6-3, 6-0, Muhammad Shoaib beat Mudassar Murtaza 6-0, 6-2, Yousaf Khalil beat Abdullah Adnan 6-1, 6-4, Muhammad Abid beat Heera Ashiq 6-2, 6-2. In the men’s doubles quarterfinals, Shoaib/Abid beat Waqas/Zaid 7-5, 6-1, Abdullah Adnan/Mudassar Murtaza beat Mahatir/Saqib 6-2, 6-1, Aqeel/Shehzad beat Ahmad Nael/Sami Zain 6-1, 6-2, Heera Ashiq/Yousaf Khalil beat Imran Bhatti/Ah­mad Babar 6-4, 4-6, 10-8.

In the ladies singles semi­finals, Noor Malik beat Esha Jawad 6-1, 6-3 and Meheq Khokhar beat Amna Ali Qa­yum 7-6, 6-1. In the seniors doubles 55 plus doubles semifinals, Rashid Malik/ Arif Feroze beat Amir Altaf/ Abid Malik 6-3, 6-0 while Hu­mayun Pervez/Israr Gul beat Waqar Nisar/Inam ul Haq 6-1, 6-1. In the seniors dou­bles 65 plus doubles semifi­nals, Brig Ghazanfar/M Babar beat Maj Saeed/Mubeen Ma­lik 6-2, 7-5. In seniors dou­bles 45 plus quarterfinals, Munir Hussain Gill/Hassan Said beat Tariq Sadiq/M As­ghar 6-4, 6-4 and Qasim Ali/ Mehboob Waheed beat Asif Feroze/Fayyaz Khan 6-4, 6-4.

In the boys U-18 quarterfi­nals, Hamid Israr beat Hamza Asim 6-2, 6-2. In the boys U-16 pre-quarters, Asad Za­man beat Syed Mahad 6-2, 6-1, Shahsawar Khan beat Saif Ullah 6-2, 6-3, Amir Maz­ari beat Haziq Asim 6-2, 6-3, Talha Khan beat Haziq Areejo 7-5, 6-4, Hamza Ali Rizwan beat Inam Qadir 6-3, 6-1, She­heryar Anees beat Shaheer Khan 6-1, 6-0, AbubakarT­alha beat Abdul Basit 6-2, 6-0 and Ahtesham Humayun beat Jawad Khan 6-0, 6-0.