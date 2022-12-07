LAHORE - The Pakistan Football Federation (PFF) has announced a squad of 34 women players, which will take part in the national camp, which commences tomorrow (Thursday). The list of 34 players include Nisha Ashraf, Rumesa Khan, Hadiqa Zafar, Fatima Naz and Mafia Parveen (goalkeepers), Maria Khan, Alina Isphani, Alina Akram, Aliza Sabir, Amina Hanif, Ammal Khan, Anushey Usman, Marvi Baig, Rameen Fareed, Ruqqya Farheen, Sanober Sattar, Suha Hirani and Zehmina Malik (midfielders), Nadia Khan, Aliya Sadiq, Anmol Hira, Kainat Abdul Ghani, Nadia Shams, Naqiyah Ali and Zoya Zeeshan (forwards) and Malika e Noor, Eeshal Fayyaz, Eschal Sheikh, Mishal Bhatti, Nazalia Siddiqui, Sahar Zaman, Sahiba Sherdil, Sara Khan and Sophiya Qureshi (defenders). The first international engagement of Pakistan women’s team will begin in January 2023 with a 4-nation tournament scheduled in Dammam, Saudi Arabia. The event will last from January 11-19.
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Staff Reporter
December 07, 2022
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