LAHORE - All seeded players advanced to the next round of the 35th Federal Cup National Ranking Tennis Championship at S Dilawar Abbas PTF Tennis Complex on Tuesday. In men’s singles first round, Aqeel Khan, Ahmed Nael, Talha Khan, Barkatullah, Muzammil Murtaza, Nofil Kaleem, Abdullah Adnan, Heera Ashiq, Muadssar Murtaza, Waqas Malik, Baqar Ali, M Abid, Yousaf Khalil, Huzaifa Khan, Asadullah and M Shoaib emerged as winners. In U-18 singles first round, Bilal Asim, Talha Khan, Hamid Israr, Abdul Hanan, Arslan Khan, M Salar, Ibrahim Nouman, Talha Khan and Hamza Aasim were the winners
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Staff Reporter
December 07, 2022
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