Pakistan unveils official jersey for ICC Champions Trophy 2025

The Pakistan cricket team’s official jersey for the ICC Men’s Champions Trophy 2025 was unveiled on Friday during the grand opening ceremony of the newly renovated Gaddafi Stadium.
The 15-member squad displayed the new kit in a star-studded event, marking a key moment ahead of the prestigious eight-team tournament.
Pakistan squad for tri-nation series and Champions Trophy 2025:
Mohammad Rizwan (c), Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakeel, Tayyab Tahir, Faheem Ashraf, Khushdil Shah, Salman Ali Agha (vc), Usman Khan, Abrar Ahmed, Haris Rauf, Mohammad Hasnain, Naseem Shah and Shaheen Shah Afridi.
ICC Men's Champions Trophy 2025 Schedule:
19 February: Pakistan v New Zealand, Karachi, Pakistan
20 February: Bangladesh v India, Dubai
21 February: Afghanistan v South Africa, Karachi, Pakistan
22 February: Australia v England, Lahore, Pakistan
23 February: Pakistan v India, Dubai
24 February: Bangladesh v New Zealand, Rawalpindi, Pakistan
25 February: Australia v South Africa, Rawalpindi, Pakistan
26 February: Afghanistan v England, Lahore, Pakistan
27 February: Pakistan v Bangladesh, Rawalpindi, Pakistan
28 February: Afghanistan v Australia, Lahore, Pakistan
1 March: South Africa v England, Karachi, Pakistan
2 March: New Zealand v India, Dubai
4 March: Semi-final 1, Dubai
5 March: Semi-final 2, Lahore, Pakistan
9 March: Final, Lahore (unless India qualifies, else it will be played in Dubai)
10 March: Reserve day
All matches will be day-night encounters