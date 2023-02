Share:

LAHORE - The ITF Pakistan Juniors Tennis Championship Leg-1 reached the semifinals stage as quarterfinals were decided on Wednesday at PTF-SDA Tennis Complex Islamabad. In boys singles quarterfinals, Cem Atlamis (TUR) beat Kamonpanyakorn Thadpong (THA) 6-4, 6-0; Yuan Lu (CHN) beat Krittamaet Thammakun (THA) 6-3, 6-2; Burga Ozkoc (TUR) beat Bilal Asim (PAK) 6-1, 6-3; Mikail Khodorchenko (RUS) beat Edward Kruppe (CAN) 6-4, 6-3. In girls singles quarterfinals, Zeynep Erbakan (TUR) beat Polina Zaytseva (RUS) 6-1, 6-1; Vlada Guryleva (RUS) beat Maia Visan (ROU) 6-0, 6-1; Jinshu Xia (CHN) beat Taira Abildayeva (KAZ) 6-2, 6-2; Defne Erbakan (TUR) beat Liliya Piskun (RUS) 6-3, 7-5.