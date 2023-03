Share:

LAHORE - Bilal Asim (SICAS) and Hamid Israr (KP) reached the semifinals of the Servis Tyres Junior National Tennis Championship here at Punjab Tennis Academy on Wednesday. In boys U-18 quarterfinals, Bilal Asim beat Mustansir Ali Khan 6-0, 6-1, Hamid Israr beat Hassan Ali 7-6, 6-1, Ahtesham Humayun beat Hamza Rehmat 6-1, 6-3 and Mahatir beat Yafat Nadeem 6-3, 6-1. In boys U-18 doubles quarterfinals, Hassan Ali/Salaar beat Hassan/Sayam 6-2, 6-2, Abubakar Talha/Ahtesham beat Shahzaib/Hanzla6-1, 6-3. In boys U-16 quarterfinals, Ahtesham Humayun beat Haziq Areejo 6-3, 6-4, Ismail Aftab beat Abubakar Khalil 6-4, 6-2 and M Salaar beat Aalay Husnain 6-1, 6-0. In boys U-14 quarterfinals, Amir Mazari (Aitchison) beat Ohad-e-Mustafa 4-0, 4-0, Hazik Areejo beat Ismail Aftab 4-1, 4-1, Huzaima Hameed beat Harris Bajwa 5-4, 4-0 and Abubakar Talha beat Mustafa Zaidi 4-0, 4-0. In boys/girls U-12 quarterfinals, Abdur Rehman beat Abdullah Ameer 4-0, 4-0, Rashid Bachani beat Ahmad 4-0, 4-0, Mustafa Rana beat Bismal Zia 2-4, 5-4, 4-2 and Hajra Suhail beat Eeman Ameer 4-0, 4-0. In boys/girls U-10 quarterfinals, Rashid Bachani beat Ibrahim Talha 4-0, 4-0 and Aiman Rehan beat Daniyal Malik 4-0, 4-0.