PPP-P issues list of NA, PA candidates in south Punjab

ISLAMABAD - Pakistan People’s Party Parliamen­tarians (PPP-P) yesterday issued the list of candidates awarded the party tickets from south Punjab to contest for the national and provin­cial assemblies seats.

The list encompasses constituen­cies spanning from NA-144 (Khanew­al-I) to NA-188 (Rajanpur-II). Nota­ble candidates featured in the lineup include Syed Yusuf Raza Gillani, Syed Ali Musa Gillani, and others. The de­tailed list is as follows:

1. NA-144 (Khanewal-I) - Rana Ab­dul Rehman

2. NA-146 (Khanewal-III) - Shahid Bashir

3. NA-148 (Multan-I) - Syed Yusuf Raza Gillani

4. NA-151 (Multan-IV) - Syed Ali Musa Gillani

5. NA-152 (Multan-V) - Syed Abdul Qadir Gillani

6. NA-154 (Lodhran-I) - Imdad Ul­lah Abbasi

7. NA-155 (Lodhran-II) - Rana Mu­hammad Azhar Uttra

8. NA-159 (Vehari-IV) - Mehmood Hayat Khan Tochi

9. NA-161 (Bahawalnagar-II) - Rao Najeeb Ur Rehman

10. NA-162 (Bahawalnagar-III) - Muhammad Ali Laleka

11. NA-163 (Bahawalnagar-IV) - Mian Muhammad Aamir Watoo

12. NA-164 (Bahawalpur-I) - Syed Irfan Ahmed Gardezi

13. NA-166 (Bahawalpur-III) - Ali Hassan Gillani

14. NA-167 (Bahawalpur-IV) - Shahrukh Malik

15. NA-168 (Bahawalpur-V) - Hafiz Hussain Ahmed Madni

16. NA-169 (Rahim Yar Khan-I) - Makhdum Syed Murtaza Mehmud

17. NA-170 (Rahim Yar Khan-II) - Hamid Saeed Kazmi

18. NA-171 (Rahim Yar Khan-III) - Makhdoom Tahir Rashid Chaudhry

19. NA-172 (Rahim Yar Khan-IV) - Zafar Waraich

20. NA-173 (Rahim Yar Khan-V) - Makhdum Syed Mustafa Mahmud

21. NA-174 (Rahim Yar Khan-VI) - Makhdum Syed Usman Mahmud

22. NA-175 (Muzaffargarh-I) - Mahr Irshad Ahmed Siyal

23. NA-176 (Muzaffargarh-II) - Nawabzada Iftikhar Ahmed Khan

24. NA-177 (Muzaffargarh-III) - Sardar Zafar Ullah Khan Laghari

25. NA-178 (Muzaffargarh-IV) - Ja­vaid Saeed Kazmi

26. NA-179 (Kot Addu-I) - Malik Ta­hir Sultan Maladi Khar

27. NA-180 (Kot Addu-II) - Malik Raza Rabbani Khar

28. NA-181 (Layyah-I) - Sardar Ba­hadur Khan Sehar

29. NA-182 (Layyah-II) - Muham­mad Ramzan Bhullar

30. NA-185 (Dera Ghazi Khan-II) - Sardar Dost Muhammad Khan Khosa

31. NA-186 (Dera Ghazi Khan-III) - Mir Shahriyar Talpur

32. NA-188 (Rajanpur-II) - Liaqat Khan Gopang

Separately, the PPP-P announced its Provincial Assembly candidates for South Punjab, covering constitu­encies from PP-206 (Khanewal-II) to PP-297 (Rajanpur-V). The detailed list is as follows:

1. PP-206 (Khanewal-II) - Sardar Wahab Ali Sultan

2. PP-207 (Khanewal-III) - Imran Haider Sanpal

3. PP-208 (Khanewal-IV) - Shahid Bashir

4. PP-209 (Khanewal-V) - Mahr Fiaz Ahmed

5. PP-210 (Khanewal-VI) - Chaudhry Naveed Maan

6. PP-211 (Khanewal-VII) - Adv Masood Majeed Daha

7. PP-212 (Khanewal-VIII) - Rubina Zahid Gardezi

8. PP-213 (Multan-I) - Syed Ali Haider Gillani

9. PP-214 (Multan-II) - Barrister Syed Mudassir Shah

10. PP-215 (Multan-III) - Shakeel Hussain Labar

11. PP-216 (Multan-IV) - Syed Gh­ulam Mustafa Shahzad

12. PP-218 (Multan-VI) - Rana Sajid

13. PP-219 (Multan-VII) - Wasif Mazhar Raan

14. PP-221 (Multan-IX) - Mian Ka­mran Abdullah Marral

15. PP-225 (Lodhran-I) - Aftab Ali Khan Babar

16. PP-226 (Lodhran-II) - Ishaq Muhammad Khan Joiya

17. PP-227 (Lodhran-IV) - Malik Sajjad Hussain Rehan

18. PP-228 (Lodhran-V) - Pir Ar­shad Shah

19. PP-230 (Vehari-II) - Imran Ayub Saldeera

20. PP-232 (Vehari-IV) - Nawab Shahryar Ali Khan

21. PP-233 (Vehari-V) - Rabia Ejaz

22. PP-235 (Vehari-VII) - Col (R) Naeem Ahmed Khan

23. PP-236 (Vehari-VIII) - Ali Raza Khakwani

24. PP-238 (Bahawalnagar-II) - Na­zia Ayub

25. PP-239 (Bahawalnagar-III) - Mian Riaz Ahmed Sukhera

26. PP-242 (Bahawalnagar-VI) - Mian Muhammad Aamir Watoo

27. PP-244 (Bahawalnagar-VIII) - Rana Muhammad Intazar

28. PP-245 (Bahawalpur-I) - Tahir Amin Khan Vance

29. PP-246 (Bahawalpur-II) - Chaudhry Kamran Khalid

30. PP-249 (Bahawalpur-V) - Raaf­at ur Rehman

31. PP-250 (Bahawalpur-VI) - Syed Aamir Ali Shah

32. PP-251 (Bahawalpur-VII) - Syed Naseeem Abbas Bukhari

33. PP-252 (Bahawalpur-VIII) - Shah Rukh Malik

34. PP-253 (Bahawalpur-IX) - Ma­lik Abdul Majeed

35. PP-254 (Bahawalpur-X) - Syed Tahteer Ul Hassan

36. PP-255 (Rahim Yar Khan-I) - Sardar Ghazanfar Ali Khan Langah

37. PP-256 (Rahim Yar Khan-II) - Qazi Ahmed Saeed

38. PP-257 (Rahim Yar Khan-III) - Malik Ramzan Qadir

39. PP-258 (Rahim Yar Khan-IV) - Athar Hussain Khan Gurchani

40. PP-259 (Rahim Yar Khan-V) - Sardar Yousuf Gabol

41. PP-260 (Rahim Yar Khan-VI) - Saleem Jan Bhutto

42. PP-261 (Rahim Yar Khan-VII) - Raees Akmal Wrind

43. PP-262 (Rahim Yar Khan-VIII) - Mumtaz Ali Chang

44. PP-263 (Rahim Yar Khan-IX) - Raees Nabeel Ahmed

45. PP-264 (Rahim Yar Khan-X) - Abdul Hussain Taggar

46. PP-265 (Rahim Yar Khan-XI) - Alamdar Hussain Qureshi

47. PP-266 (Rahim Yar Khan-XII) - Chaudhry Adnan Khalid

48. PP-267 (Rahim Yar Khan-XIII) - Syed Jameel Bukhari

49. PP-268 (Muzaffargarh-I) - Sal­eem Asghar Mankol

50. PP-269 (Muzaffargarh-II) - Sar­dar Khan Muhammad Khan Jatoi

51. PP-270 (Muzaffargarh-III) - Ma­lik Abdul Aziz Kalank

52. PP-271 (Muzaffargarh-IV) - Syeda Fareeha Batool Bukhari

53. PP-272 (Muzaffargarh-V) - Mir Asif Khan Dasti

54. PP-273 (Muzaffargarh-VI) - Gh­ulam Fareed Mehrani

55. PP-274 (Muzaffargarh-VII) - Sardar Ishaq Khan Dasti

56. PP-275 (Muzaffargarh-VIII) - Sardar Muhammad Akram Malghani

57. PP-278 (Kot Addu-III) - Sardar Aftab Khan Tagwani

58. PP-282 (Layyah-IV) - Sardar Dost Muhammad Khan Khosa

59. PP-283 (Layyah-V) - Ghulam Sarwar Dilshad

60. PP-284 (Taunsa-I) - Malik Ram­zan Qadir

61. PP-286 (Dera Ghazi Khan-II) - Athar Hussain Khan Gurchani

62. PP-288 (Dera Ghazi Khan-III) - Sardar Yousuf Gabol

63. PP-290 (Dera Ghazi Khan-IV) - Khan Muhammad Kharal

64. PP-291 (Dera Ghazi Khan-V) - Sardar Shafiq Ahmed Khan

65. PP-294 (Rajanpur-III) - Sardar Muhammad Ishaq Khan Baloch

66. PP-295 (Rajanpur-IV) - Sardar Mumtaz Ahmed Khan

67. PP-297 (Rajanpur-V) - Haji Mu­hammad Akram Ansari

These lists were officially issued from the PPP Chairman’s Secretariat.