More matches decided in 20th KC Westbury National Tennis 

LAHORE - The 20th KC Westbury National Seniors & Juniors Tennis Championship is in full swing at Karachi Club. In U18 singles pre-quarters, Raahim Veqar beat Ali Bachani 6-0, 6-1, Taimoor Ansari beat Shamoon Hidayat 6-3, 6-2, Ejaz Abbasi beat Laraib Shamsi 6-2, 6-3, Muneer Derbari beat Karash Kumar 6-1, 6-2. In U14 singles pre-quarters, Ismail Aftab beat Abubaker Admani 4-1, 4-0, Nibras Malik beat Abdul Malik 4-1, 4-1. In girls U14 singles first round, Eshal Zain beat Aysha Ather 4-0, 4-0. In U12 singles pre-quarters, Rashid Bachani beat Nabeel Bhand 4-1, 4-1, Abubaker Admani beat Maaz Areejo 4-0, 4-1, Abdul Baseer beat M Mohid Atif 4-0, 4-1, Majid Ali Bachani beat Syed M Sufyan 4-1, 5-3, Abdul Malik beat Naayel Sohaib 4-1, 4-2. In U10 singles quarters, Arsh Imran beat Majid Ali Bachani 4-1, 4-0, Nabeel Bhand beat Maaz Areejo 4-2, 4-2. In men’s singles second round, Zubair Raja beat Muneer Derbari 8-4. In men’s singles pre-quarters, Raahim Veqar beat Vinod Das 9-8. In men’s singles quarters, Hasheesh Kumar beat Saqib Zia 8-1.