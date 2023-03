Share:

LAHORE -The 9th Indus Pharma National Seniors & Juniors Tennis Championship commenced at Karachi Club hard courts. The week-long event is being organized by Sindh Tennis Association (STA) under the auspices of Pakistan Tennis Federation while Indus Pharma is the sponsor. On day one, in U-18 singles first round, Shamoon beat Ibrahim Pervez Sattar 6-0, 6-0, Samir Zaman beat Rohab Faisal 6-0, 0-6, 6-3, Syed Mahad Shehzad beat Shehzer Ali 6-3, 7-5, Abdul Nafay beat Bilal Ikram 6-1, 6-4, Ijaz Abbasi beat Kashif 6-2, 6-2. In U-18 singles second round, Malik Hasnanin beat Ibrahim Sheikh 6-1, 6-1, Dhuraf Das beat Shamoon 6-4, 3-6, 6-4, Soyam Sham beat Rayan Ahmed 6-2, 6-3 and Raahim Veqar beat Ijaz Abbasi 2-6, 7-5, 6-0. In boys U-14 singles qualifying round, Fahad Gul beat Hamadan Nauman 6-2, 6-1, Yahya Zain Sh beat Arham Shehzad 4-2, 5-3. In boys U-14 singles first round, Samir Zaman beat Laraib Shamsi 4-0, 4-0. In boys/girls U-12 singles first round, Ali Admani beat Hamadan Nauman 4-0, 4-0, Abubakar Sohail beat M Noor 4-1, 4-2, Rohan Das beat Hassan 4-1, 4-0 and Rahim Faisal beatAyra Haseeb 4-1, 4-0. In U-10 singles first round, NayyelSohaib beat Umer Zaman 4-2, 4-0, Aidh Imran beatHuzaifa Zahid 4-0, 4-0. In men’s singles first round, Taha Bande Ali beat Hasan Godil 8-5, Omer Shahid Mania beat ArshadShahid 6-2, 6-2 and Raahim Veqar beat M Asif 8-3.