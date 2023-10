Esha and Meheq enter Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis finals

LAHORE-Esha Jawad and Meheq Khokhar entered the ladies singles finals of the Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis Championship here at SBP Tennis Academy on Thursday.

In the ladies singles semifinals, Esha Jawad beat Sheeza Sajid 6-4, 6-3 while Meheq Khokhar beat Soha Ali 6-2, 6-2. In the men’s doubles semifinals, Aqeel Khan/Shehzad Khan beat M Shoaib/Barkat Ullah 6-3, 6-3 and Heera Ashiq/Yousaf Khalil beat Mudassar Murtaza 6-2, 4-6, 10-4.

In the boys U-18 semifinals, Hamza Roman beat M Salaar 6-2, 6-3, Bilal Asim beat Hamid Israr 7-5, 1-6, 6-1. In the boys U-16 semifinals, Asad Zaman beat Sheheryar Anees 7-6, 5-7, 6-3 while Ahtesham Humayun beat Amir Mazari 6-0, 2-6, 6-1. In the boys U-14 semifinals, Omer Jawad beat Amir Mazari 6-4, 2-6, 10-8 and Abdul Basit beat HaziqAreejo 7-6, 7-5. In the boys/girls U-12 quarterfinals, Rashid Ali Bachani beat Anees Khan 4-2, 4-5, 11-9, Abdul Malik beat Majid Ali Areejo 4-2, 5-3, Ansari Ullah beat Ameen Abdullah 4-0, 4-0, Shayan Afridi beat Aliyan Ali 4-0, 4-0, Bismel Zia beat Awais Zia 4-2, 5-4, Ibrahim Gill beat Salman Pirzada 4-2, 4-1, Zayd Zaman beat Moazzam Babar 4-0, 4-1.

In the seniors doubles 65 plus semifinals, Waqar Nisar/Inam ul Haq beat Brig Ghazanfar/M Babar 6-1, 6-3, Saeed Khan/Malik Imtiaz beat Maj Saeed/Mobin Malik 6-3, 6-3.