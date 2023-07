20th KC Westbury National Tennis C’ship in full swing  

LAHORE - More matches completed in the 20th KC Westbury National Tennis Championship 2023 at Karachi Club. In U18 singles quarters, Mahateer Muhammad beat Samer Zaman 6-0, 7-5, Raahim Veqar beat Taimoor Ansari 6-4, 2-6, 7-5, Ejaz Abbasi beat Dhuraf Das 6-1, 6-3, M Salar beat Muneer Derbari 6-2, 6-2. In U14 singles quarters, Ali Bachani beat Abdullah Razzaq 4-0, 4-0, Haziq Areejo beat Zayd Zaman 4-1, 4-1. In girls U18 singles semis, Zainab Ali beat Escheele Asif 6-3, 6-1. In girls U14 singles semis, Inaya Sayyed beat Laaibah Ismail 4-2, 4-0. In U12 singles quarters, Rashid Ali beat Abubaker Admani 4 -1, 5-4, Arsh Imran beat Abdul Baseer 4-2, 5-3, Meer Abbas beat Majid Bachani 4-1, 4-1, Abdul Malik beat Ibrahim Gill 2-4, 4-2, 5-4. In U10 Singles quarters, Rashid Bachani beat Riyan Hussain 4-0, 4-0. In U8 singles quarters, Abdullah beat Raaif Inam 10-3, 10-7, Dua Yousuf beat Bilal Faisal 10-3, 10-7.