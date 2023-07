Ibraheem/Rashid win 20th KC Westbury National Tennis U12 doubles title

Muhammad Ibraheem Hussain Gill and Rashid Bachani won the U12 doubles title in the 20th KC Westbury National Tennis Championship at Karachi Club. In U12 doubles final, Ibrahim Gill/Rashid Bachani beat Rohan Das & Arsh Imran 4-1, 4-1. Earlier in semifinals, they beat Abdbaker Admani/Aidh Imran 5-4, 5-3 while Rohan Das/Arsh Imran beat Aahil Imran/Meer Abbas 4-1, 0-4, 5-3. In U18 singles semis, Mahateer Muhammad beat Raahim Veqar 6-3, 6-1 while M Salar beat Ejaz Abbasi 6-4, 6-1. In girls U18 singles quarters, Natalia Zaman beat Inaya Sayyed 6-4, 6-2, Haya Qureshi w/o Latifa Fatani.

In boys U14 singles quarters, Ismail Aftab beat Nibras Malik 4-0, 4-0, Muzammil Bhand beat Laraib Shamsi 4-1, 4-2. In boys U14 singles semis, Ali Bachani beat Ismail Aftab 4-1, Muzammil Bhand beat Haziq Areejo 5-3, 4-1.

In girls U14 singles semis, Eschelle Asif beat Eshal Zain 4-2, 4-2. In U12 singles semis, Rashid Bachani beat Arsh Imran 4-2, 4-2, Abdul Malik beat Meer Abbas 5-4, 4-1. In U10 singles semis, Rashid Bachani beat Arsh Imran 4-0, 4-2. In U8 singles final, Azan Imran beat Dua Yousuf 10-6, 10-4.

In U18 doubles final, Muhammad Salar & Mahatir Muhammad beat Ahsan Ahmed & Kashan Tariq 8-5. In U14 doubles semis, Laraib Shamsi & Abdullah Razzaq 2-4, 4-1, 4-1. In men’s singles quarters, Mahateer Muhammad Farhan Mustafa 9-7, Zubair Raja beat Ibrahim Iltifat 8-2. In men’s singles semis, Hasheesh Kumar beat Omer Shahid 8-4.

In men’s doubles quarters, Farhan Mustafa & Omer Shahid beat Ibrahim Iltifat & Bilal Soomro 8-4, Haris Tariq & Danish Hidayat got w/o Nameer Shamsi & Baqir Hussain. In 45 plus doubles final, Razi Nawab & Muhammad Abdul Saeed beat Imran Dewaney & Irfan Elahi 8-5. In 55 plus doubles final, Razi Nawab & Muhammad Abdul Saeed beat Javed Iqbal & Zafar Hasan.