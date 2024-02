Ahmed, Hamza enter ITF Pakistan Khawar Memorial World Jr Leg-1 semis

LAHORE - Ahmed Nael Qureshi and Hamza Roman qualified for the semifinals of the ITF Paki­stan Khawar Hyat Khan Me­morial World Junior Cham­pionship Leg-1 at PTF-SDA Tennis Complex, Islamabad. In the boys’ singles quarterfi­nals, Pakistan’s Ahmed Nael beat Xiuyuan Guo 6-4, 6-0 and compatriot Hamza Roman beat Zhe Jiang 6-4, 3-6, 6-3 while Kaigaoge Kang beat Ju Hun Choo 6-3, 6-0 and Dong Hyeon beat Ivan Makarov 6-3, 6-3. In the boys doubles quar­terfinals, Dong Hyeon Euom/ Jiwan Park beat Ahtesham/ Haider Ali Rizwan 6-0, 6-1; Jun Hyeok An/Ye Chan Choi beat Asad Zaman/Shehryar 6-2, 6-3; Bilal Asim/Ahmed Nael beat Hamza Roman/Hamid Israr 6-2, 6-3; Howard Chan/ Xiuyuan Guo beat Ege Avci/ Doruk Albirlik 6-4, 6-4. In the girls singles quarterfinals, Kat­siaryna Dubik beat Jiazxiaoqi WEN 6-1, 6-0; Kira Kalinous­kaya beat Amna Ali Qayum 6-0, 6-1; Stefaniya Neporent beat Paramee Tadkaew 4-6, 7-5, 6-3 and Deniz Cakil beat Gyuree Nam 7-5, 5-7, 6-4.