Asad, Amir reach PTLA Junior National Tennis semis

LAHORE - Asad Zaman (Ali Embroi­dery Mills), Amir Mazari (Aitchison), Muham­mad Salaar and Kashan Tariq qualified for the boys U-18 semifinals of the Parents Tennis Lov­ers Association (PTLA)- organized Junior National Ten­nis Championship 2024 here at Punjab Tennis Academy, Bagh-e-Jinnah on Wednesday. In the boys U-18 quarterfinals, Asad Zaman (Pakistan Navy), beat Nabeel Qayum 6-1, 6-0, Amir Mazari beat Muhammad Yahya 6-2, 6-1, Muhammad Salaar beat Sheheryar Anees 7-6, 2-6, 6-2 and Kashan Tariq beat Abdul­lah Pirzada 7-5, 6-2. In the boys U-16 quarterfinals, Ruhab Faisal beat Abdur Rehman 6-0,3-6,6-3, Aalay Hussain beat Hanzla An­war 6-0,6-1, Amir Mazari beat Muhammad Huzaima 6-0,6-1 and Muhammad Yahya beat Abdullah Pirzada 6-2,6-3. In the boys U-14 pre-quarterfinals, Ab­dur Rehman beat MAyan Khan 4-2,4-2, Awais Zia beat Ahmad Khuda Bakhsh 2-4,4-2,4-2, Zayd Zaman beat M Umer Ali 4-0,4-2, Muhammad Junaid beat Zayd Mansoor 4-2,5-3, Muhammad Huzaima beat Aliyan Ali 4-2,4-2. In the boys/girls U-12 pre-quar­terfinals, Rashid Ali Bachani beat Umer Zaman, Mustafa Uzair Rana beat MIbrahesm Hussain Gill, Muaz Shahbaz beat MAyan Khan 4-2,4-1, Zayd Zaman beat Daniyal Abdullah 4-0,4-0, Muhammad Junaid beat Zayd Mansoor 4-2,4-2, Majid Ali Bachani beat Taha Asad 4-0,4-0 andAyan Shahbaz beat MTurab Bhatti 4-0, 4-0. In the seniors 40 plus doubles 1st round, Waqar Nisar/Jamil Akhtar beat Syed Sajid Ali Bukhari/ Khalil Chaudhary 8-0, Mahir Nisar/Tariq Sadiq beat Adnan Khan/Saleem Azmat Khan 8-0, Khurram Imtiaz/Sheheryar Salamat beat Col Atif/Qadir Nawaz 8-0 and Mehboob Wa­heed/Muhammad Yousaf beat Ali Qayum/Waheed 8-3.