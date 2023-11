Oda beats Nael to win ITF Pakistan J30 World Junior title 

LAHORE - Japan’s Yoshito Oda beat Pakistan’s Ahmed Nael Qureshi to clinch the ITF Pakistan J30 World Junior Tennis Championship-II ti­tle at PTF-SDA Tennis Com­plex Islamabad on Friday. Nael went down fighting against Oda by 6-4, 6-2. In girls’ singles final, Viktoriia Sedova beat Saajida Razick 4-6, 6-1, 6-3. In the boys’ doubles final, Thanathip Poti/K Thadapong beat Toki Adachi/Yoshito ODA 6-4, 7-6(3) while in girls doubles final, Victoria Se­dova/Anastasia Melnikova beat Bihar Kilic/Saajida Razick 6-2, 2-6(10-6).