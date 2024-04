Jahangir Khan PSA Satellite Series reaches semis stage

LAHORE - The semifinals of the Jahangir Khan PSA Satellite Series 2024at Pakistan Navy Roshan Khan Jahangir Khan Squash Complex Karachi. In the men’s satellite second round, MAzlan Khawar beat Cavish by 3-0, Usman Nadeem Butt beat Hashir Kifayat by 3-0, Saddam ul Haq beat Hikmat Yar Khan by 3-1, Anas Khan beat Zuhaib Ali Hassan 3-0, Abdul Qadir beat MBabar 3-1, Asher Butt beat Mutahir Ali 3-1, MZaman beat Talha bin Zubair 3-1, Abdul Basit beat Wajiullah 3-2. In the men’squarterfinals, Asher Butt beat Abdul Qadir 3-1, M Zaman beat Abdul Basit 3-0, Saddam ul Haq beat Anas Khan 3-1, Azlan Khawar beat Usman Nadeem Butt 3-1.

In the boys U-13 round, top seed Sehrish beat Aaisha Shahid 3-0, Aima Fawad beat Zoha Khan 3-0, Mahnoor Ali beat Soha Ali 3-0, Syeda Sarah Ali beat Minal Ali 3-0, Dua Nazakat beat Hamna Moazzam 3-0, Nimra Batool beat Sundas Jahangir 3-0, Damia Khan beat Ayesha Jahangir 3-0, Aiman Fatima beat Vesnavi 3-2. In the girls U-15 quarterfinals, Sehrish Ali beat Aiman Fatima 3-0, Mahnoor Ali beat Aiman Fawad 3-0, Syeda Sarah Ali beat Dua Nazakat 3-0, Damia Khan beat Nimra Batool 3-1.

In the boys U-13 1st round, Faizan Ali beat Wajahat 3-0, Daim Ayan beat Ali Shaikh 3-0, Huzaifa Shahid beat Zubair Ali 3-0, Raheel Masi beat Ali Jahangir 3-0, Sudais got w/o against Saif Saad, Abdul Rehman beat Luqman Ahmed 3-0, M bin Atif beat Sahil 3-0, Tahoor Tahir beat Hadi 3-0. In the boysU-13 quarterfinals, Faizan beat Dain Ayyan 3-0, Huzaifa Shahid beat Tahoor Tahir 3-0, Raheel Masi beat Sudais Paracha 3-0, M bin Atif beat Rehman 3-0. The semifinalsof all categories will be played today (Friday).