Abid, Abdullah, Imran reach RLK Group Punjab Open Tennis quarters

LAHORE - Muhammad Abid, Abdullah Ad­nan, Imran Bhatti and others reached the quarterfinals of the RLK Group Punjab Open Ten­nis Championship 2024 here at Punjab Tennis Academy, Bagh-e-Jinnah on Sunday.

In the men’s singles pre-quar­terfinals, Muhammad Abid beat Hamza Ali Rizwan 8-1, Zaida Mujahid beat Hammad 8-6, Abdullah Adnan beat Zain Hus­sain 8-2, Imran Bhatti beat Jun­aid Khan 8-1, Waqas Malik beat Ahmad Raza 8-5, Heera Ashiq beat Hassan Riaz 8-4 and Sikan­dar Hayat beat Fahad Ali 7-6.

In the men’s doubles pre-quarterfinals, Haroon Zahid/ Rai Asim beat Ahmad Waqas/ Hassan 6-1, Omer Jawad/ Hamza Ali Rizwan beat Ahsan/ Musa 7-6. In the seniors 45 plus doubles quarterfinal, Qadir Nawaz/Munir Gill beat Kamran Qureshi/Rana Humayun 6-3, 6-1. In seniors 50 plus singles quarterfinals, Rashid Malik beat Khalil Ch 6-0, 6-0, Aashar Khan beat Munir Gill 4-6, 6-3, 6-0, Fayyaz Khan beat Dr Arif 6-4, 6-4.

In the boys U-14 pre-quarter­finals, Awais Zia beat Hamza Ali Jutt 6-1, Ohad e Mustafa beat Eesa Khan 6-0, Bismel Zia beat Omer Ali 6-3, Huzaima beat Ah­mad Khuda 6-2, Muaz beat Zayd 6-0, Aalay Husnain beat Aaliyan 6-0. In the boys/girls U-12 pre-quarterfinals, Ayan Shahbaz beat Daniyal Afzal Malik 6-0, Ohad e Mustafa beat Awais Zia 6-3, Aliyan Ali beat Muzamil Khan 6-0, Khadija Khalil beat Ameen Abdullah 6-1, Aimen Rehan beat Taha Asad 6-0, Ayan Khan beat Zayd 6-1, Muaz Shah­baz beat Turab 6-0.

In the boys/girls U-10 pre-quarterfinals, Ehsan Bari beat Ameen Abdullah 6-2, Aimen Rehan beat Shahnoor Omer 6-0, Zaina Abdullah beat Daniyal Malik 6-3, Khadija Khalil beat Shahreen 6-0 and Ayan Shahbaz beat Eman Shahbaz 6-2.