Asad, Amir, Sohaan advance in 6th Aitchison College Jr National Tennis 

LAHORE - Asad Zaman, Amir Mazari and Muhammad Sohaan Noor advanced to the sec­ond round of the boys U-16 next round in the 6th Aitchi­son College Junior National Tennis Championship 2023 here at the state-of-the-art hard tennis courts on Aitchi­son College Mall Road La­hore on Wednesday.

In the boys U-16 1st round, Asad Zaman (Ali Embroidery Mills) beat Sheheryar Qureshi 8-3, Amir Mazari (Aitchison) beat Ismail Aftab 8-2, M So­haan Noor (Aitchison) beat Abdullah Raza 8-1, Ali Zain beat M Ibraheem Qadir 8-1, M Salaar beat Arbab Kichi 8-0, Abdullah Pirzada beat Haider Nadeem 8-3, Aalay Hussain beat Yashar Yarar 8-0, Muzamil Bhand beat Hanzla Anwar 8-1, Hamza Ali Rizwan beat Abdullah Yousaf 8-1, Shehryar Anees beat Omer Jawad 8-5, Am­mar Omer Rana beat Hamza Ahmad 8-0, Syed Mahad Shehzad beat Eesa Fahad 8-3, AhteshamHumayun beat HaziqAreejo 8-1.

In the boys U-14 1st round, Bilal Awais beat M Rehan 4-1, 4-1, Abdul Basit beat Ayan Omer 4-0, 4-0, Aalay Hussain beat Abdul Malik 4-2, 4-1, Haziq Areejo beat Maaz Areejo 4-0, 4-0, Ismail Aftab beat M Umar Ali 4-0, 4-0, Shehryar Qureshi beat Habib Ullah 4-1, 4-1, Eesa Fahd beat Aryan Ah­mad 4-0, 4-1, Hamza Ali Rizwan beat Moazam Babar 4-0, 4-0, Zayd Zaman beat M Ayan Khan 4-0, 4-0, Omer Jawad beat Syed Mahad­Shehzad 4-1, 4-0, Muzamil Bhand beat Abdullah Sajjad 4-0, 4-0.

In the boys/girls U-12 1st round, Maaz Areejo beat Ameen Abdullah 6-2, M Umar Ali beat M EhsanBari 6-1, Abdul Malik beat M Qublai Sheikh 6-0, Shayan Afridi beat Muhammad Ali 6-0, Zayd Zaman beat Ah­mad Mustafa 6-1, M Ayan Khan beat Omer Zaman 6-1, Ahmad Khuda Bakhsh beat M Ibrahim Hussain Gill 7-5, Hajra Suhail beat Zara Aidrus 6-0, Bismel Zia beat Muaz Shahbaz 6-4, Ali Bachani beat Moazam Babar 6-2, Rashid Ali Bachani beat Taha Asad 6-3, M Faizan beat Zayd Mansoor 6-0, Ayan Shahbaz beat Awais Zia 6-3, Majid Ali Bachani beat Omer Hassan Pirzada 6-1.