 Shamsi Academy National Juniors Tennis C’ship in full swing

LAHORE - The Shamsi Academy Na­tional Tennis Championship is in full swing at DA Creek Club, Karachi. In the U-18 singles 1st round, Mahateer Muhammad beat Dhuraf Das 6-0, 6-0, Taimoor An­sari beat Mustanseer Ali 6-2, 5-0 rtd, Raahim Veqar beat Hamza Essa 6-0, 6-0, Samer Zaman beat Malik Hasnain 6-0, 6-1. In the boys U-16 singles 1st round, Mahad Shehzad beat Jag­desh 6-0, 6-0, Laraib Shamsi beat Ibrahim Bin Zain 6-0, 6-0, Bilal Ikram beat Hamza Essa 6-0, 6-1. In the U-12 singles 1st round, Aman Sheikh beat Zain 4-2, 5-4, Aidh Imran beat Mustafa Naveed 4-1, 4-5, 4-1, Zain Nomi beat Umer Zaman 4-1, 4-2, Emre Shazim beat Naail Shamsi 4-1, 4-0, Abubaker Admani beat Ayra Akhter 4-2, 4-2, Yahya Haleem beat Umer Zeeshan 4-0, 4-1, Ro­han Das beat Abdul Baseer 4-0, 4-0, Ansarullah beat Aahil Imran 4-2, 4-0, Zayd Zaman beat Hamadan 4-0, 4-0. In the U-10 singles 1st round, Ismail Rais Vana beat Shahram 4-2, 5-3. In U-10 2nd round, Arsh Im­ran beat Syed Sufyan 4-1, 5-3. In the Boys/Girls U-8 singles 1st round, Azan Im­ran beat Kavyashree 10-2, 10-4, Ibrahim Zaman beat Zarrar Khan 10-7, 10-7, Ali Zaman beat Zainab Hussain 10-2, 10-6, M Godil beat M Haider 12-10, 11-9, Issa Khan beat Alaya Zain 13-11, 11-9, Ayaan Essa beat Essa Rehyman w/o Rehmani.