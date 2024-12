Aisam/Muzammil, Aqeel/Shoaib upset in men’s doubles, Meheq stunned in ladies singles

LAHORE - Pakistan tennis ace Aisamul Haq Qureshi and partner Muzammil Murtaza as well as Pakistan’s men’s champion Aqeel Khan and partner No 1 Muhammad Shoaib were upset in the men’s doubles semifinals while Meheq Khokhar was stunned in the ladies singles in the quarterfinals at the Khawaja Iftikhar Ahmad Memorial National Ranking Tennis Championship 2024 here at SBP Tennis Courts. In men’s doubles semifinals, M Abid and Abdullah upset Muzammil Murtaza and Aisam 7-5, 6-2 while Barkat Ullah and Yousaf Khalil shocked Aqeel Khan and M Shoaib 5-7, 6-4 (15-13). In the ladies’ singles quarters, Zunaira Noor upset Meheq Khokar 5-7, 6-4, 6-2, Sheeza Sajid beat Mahrukh 6-2, 6-2, Ushna Sohail beat Lala Rukh 6-1, 6-1 and Amna Qayum beat Labika 6-0, 6-0. In the boys U-18 quarters, Abubakar Talha beat Hamza Roman 6-4, 2-6, 6-1, Shehryar Anees beat Asad Zaman 6-2, 6-3, Ahtesham Humayun beat Hamza Rizwan 6-7(6), 7-6(4), 3-0 and Bilal Asim beat M Salar 6-4, 6-1. In U-12 quarters, Shayan Afridi beat Ansar Ullah 4-2, 4-0, M Ayan beat Junaid 4-2, 4-1, M Muaz beat Ibrahim Sajid 4-0, 4-2 and Rashid Ali beat Arsh 4-1, 5-3. In the U-14 quarterfinals, Rashid Ali beat Raziq Sultan 5-3, 4-1, Abdur Rehman beat Mahad 1-4, 4-2, 5-3, Shayan Afridi beat Ayan 4-2, 4-1 and Junaid Khan beat Ohad e Mustafa 4-2, 2-4, 4-1. In girls U-14 semifinals, Khadija Khalil beat Aimen Rehan 4-1, 4-2. In the U-18 doubles quarterfinals, Nabeel Qayum/Abdul Basit beat Abdullah Pirzada/Yaafat 7-5, 6-2, Yahya/Amir Mazari beat Rohan/Rayyan 6-2, 6-2, Abubakar Talha/Hamza Roman beat Allay Hussain/Abubakar Khalil 6-0, 6-0. In the U-18 girls quarterfinals, Zunahisa Noor shocked No 2 Sheeza Sajid 5-7, 7-5, 6-1 while Amna Qayum beat Bismil Zia 6-0, 6-0, Hajra Sohail beat Lalarukh Sajid 6-3, 6-0 and Mahrukh Sajid beat Sania Raza 6-1, 6-2.

In senior 40+ semis, Ashar Khan/Hadi Hussain beat Fazal/M Asghar 6-1, 6-2. In senior 44+ semis, Kaifee/Waheed beat Ali Qayum/Waleed w/o and Amir Ali/Abid Malik beat Kamran/Arif 2-6, 6-2, 10-3.