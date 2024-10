Abdul Basit, Ibrahim, Sakhiullah advance in Jahangir Khan Squash Championship

LAHORE - Abdul Basit Khan, Ibrahim Mohib Khan and Sakhiullahadvanced in the Al Baraka Bank Jahangir Khan Squash Championship 2024at the PN RKJK Squash Complex, Karachi. In the U-19 category, Abdul Basit Khan beat Zoraiz Naeem 3-0: 12/10, 11/8, 13/11 (28 mins), Ibrahim Mohib Khan beat Nauman 3-0: 11/1, 11/6, 11/2 (17 mins), Sakhiullah beat Abdullah Butt 3-0: 11/4, 12/10, 11/5 (23 mins), Mazhar Iqbal beat Ahtisham Khan 3-1: 9/11, 12/10, 11/8, 13/11 (39 mins), Shamlan Gul beat Hassan Shamim 3-0: 11/3, 11/2, 11/2 (16 mins), Nail Ali beat Ahmed Kamran 3-1: 11/6, 7/11, 11/6, 11/8 (29 mins), M Shoaib beat Mehrab Khan 3-0: 11/4, 11/7, 11/6 (19 mins) and Kumail Tariq edged Shayan Ali 3-2: 7/11, 11/9, 3/11, 11/9, 11/9 (37 mins).

In the U-17 category, Asmatullah beat M Farooq Butt 3-1: 11/7, 14/16, 11/6, 11/9 (42 mins), Nasrullah beat Waqifullah 3-0: 11/2, 11/3, 11/5 (20 mins), Adnan Zaman beat Abdullah Shahid 3-0: 11/5, 11/3, 11/5 (22 mins), Abdullah triumphed over Abdullah Arsalan in a thrilling 3-2 comeback: 5/11, 9/11, 11/8, 11/6, 11/6 (40 mins) and Mubeen Khan beat M Azad 3-0: 11/3, 11/6, 11/9 (23 mins).

In the U-11 category, A-Arsalan beat A-Karim 3-1: 11/7, 8/11, 11/8, 11/7 (33 mins), Haroon Afridi beat M Suleman 3-1: 11/9, 11/7, 9/11, 11/6 (35 mins), Aban Khan beat Jasim Afridi 3-1: 11/6, 11/4, 10/12, 11/5 (30 mins), Harmas Ali Raja beat M Faiz Khan 3-0: 11/5, 11/2, 11/1 (17 mins), M Saim beat Abdullah Khan 3-0: 11/2, 11/2, 12/10 (20 mins), M Wali beat Ehtesham Ibrahim 3-1: 11/6, 9/11, 11/4, 11/6 (31 mins) and Fazal Rehman beat Salman Adnan 3-0: 11/9, 11/2, 11/6 (22 mins).