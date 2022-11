Share:

LAHORE - The semifinals of the CAS-Serena Hotels International Squash Championship for Men and Serena-Combaxx Sports International for Women will be played today (Saturday) at Mushaf Squash Complex, Islamabad. In men’s event, Mustafa El Sirty (EGY) beat Ibrahim Elkabbani (EGY) 9-11, 11-5, 11-8, 11-5, Balazs Farkas (HUN) beat Yassin Elshafei (EGY) 11-4, 7-11, 11-8, 11-3, Yahya Elnawasany (EGY) beat Curtis Malik (ENG) 7-11, 11-6, 11-9, 11-6 and Mohamed ElSherbini (EGY) beat Farhan Zaman (PAK) 11-7, 11-7, 6-11, 13-11. In women’s event, Nour Heikal (EGY) beat Haya Ali (EGY) 6-11, 11-7, 11-7, 11-3, Malik Khafagy (EGY) beat Au Yeong Wai Yhann (SIN) 11-4, 12-10, 11-5, Fayrouz Aboelkheir (EGY) beat Katerina Tycova (GER) 11-5, 11-4, 12-10 and Marta Dominguez Fernandez (ESP) beat Jacqueline Peychar (AUT) 11-8, 4-11, 8-11, 11-4, 11-2.