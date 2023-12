Aqeel, Muzammil enter 9th BB Shaheed National Tennis Championship semis 

LAHORE - Aqeel Khan and Muzammil Murtaza entered semifinals of the 9th Benazir Bhutto Sha­heed National Tennis Cham­pionship 2023 after winning their respective quarterfinals. In the men’s singles quar­terfinals, Aqeel Khan beat Muddassir Murtaza 6-4, 1-6, 6-4; Muzammil Murtaza beat Barkat Ullah 6-2, 6-4; Yousaf Khalil beat Muhammad Abid 6-3, 6-0 and Muhammad Shoaib beat Muhammad Salar 6-0, 6-3. In the men’s doubles semifinals, M Abid/Waqas Malik beat Yousaf Khalil/Bar­kat Ullah 4-6, 6-4, 10-3 while Muzzamil Murtaza/Muham­mad Shoaib beat Aqeel Khan/ Shehzad Khan 1-6, 6-3, 10-5. In the ladies singles quarter­finals, Esha Jawad beat Kainat Ali 6-2, 6-2; Sarah Mehboob beat Sheeza Sajid 7-5, 6-4 and Amna Ali Qayum beat Asifa Shebaz 6-1,7-5. In the U-18 boys singles semifinals, Ham­za Asim beat Mahatir Muham­mad 6-4, 5-7, 7-5 and Ahmed Nael beat Hamza Roman 6-1, 6-4. In the U18 girls singles semifinals, Amna Ali Qayum beat Zunaisah Noor 6-2, 6-2 and Sheeza Sajid beat Minha Khalid 6-0, 6-1. In the U14 boys singles semifinals, Has­san Usmani beat Rohab Faisal 4-1, 3-5, 4-0 and Muzzamil Bhand beat Mahd Shezad 4-2, 4-1. In the U12 boys singles quarterfinals, Shayan Afridi beat Abdul Wasay 4-2, 4-0; Arsh Imran beat Zaid Zaman 3-5, 4-1, 4-0; Ibrahim Gil got w/o against Ahmed Hussain and Raziq Sultan beat Rashid Bachani 4-1, 4-2. In the boys U10 quarterfinals, Arsh Imran beat Majid Ali Bachani 4-1, 4-0; Ibrahim Gil beat Ehsan Bari 4-1, 4-0; Rashid Bachani beat Qasim ul Khair 4-1, 4-0 and M Faizan beat Salar Khan 4-1, 4-0. In the Veteran dou­bles 45+ semifinals, M Amin/ Syed Murtaza beat Azeem Khan/Mehmood Khan 6-3, 6-3 and Rashid Ali/Israr Gul beat Sohail Bulant/Yasin Ab­bassi 6-2, 6-1.