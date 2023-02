Share:

LAHORE - Asad Zaman (Ali Embroidery Mills), Amir Mazari (Aitchi­son College) and Zohaib Afzal Malik (SA Group) won their respective matches in the All Pakistan PSB National Rank­ing Junior Tennis Tourna­ments 2023 at PTF-SDA Ten­nis Complex Islamabad.

In boys U-18 singles sec­ond round, Asad Zaman beat Mustansir Ali Khan 6-1,6-2; Hassan Ali beat Talha Khan 5-7,6-0,7-5; Saifullah Khan beat Ibrahim Bin Sohail 6-1,6-3; Hamza Rehmat beat Yahya Musa Luni 6-3,6-1; Hamza Aasim beat Azan Sha­hid 6-1,6-1; Huzaima Abdul Rehman beat M Salar 6-0,6-1; Kashan Tariq beat Inam Qa­dir 6-2,6-0 and Hamid Israr beat Muhammad Ali 6-0,6-2.

In boys U-16 second round, Asad Zaman beat Rayyan Khan 6-1,6-1, Abdul Basit beat Sameer Kyani 6-1,6- 0; Talha Khan beat Arsalan 6-4,6-2. In boys U-14 singles second round, Amir Mazari beat Haziq Arejo 4-1,4-1; Zohaib Afzal Malik beat Zain Roman 4-1,4-1; Haziq Aasim beat Waqas Janas 4-1,4-0; Abdul Basit beat Zayd Zaman 4-0,4-0; Hashir Alam beat Ju­naid Khan 4-2,2-4,4-0; Ham­za Hussain beat Ihsanullah 4-1,4-0 and Nabeel Ali Qayum beat Razik Sultan4-0,4-1.

In boys U-12 singles sec­ond round, Behroze Wander beat Umer Zaman 4-1,4-1; Safiullah beat Moazzam Babar 4-2,4-2; Shayan Af­ridi beat Muhtadi Hameed 4-0,4-0; Junaid Khan beat Chengaiz Khan 4-0,4-1 and Waqas Janas beat Syed Ali Asghar 4-0,4-0. In boys/ girls U-10 singles first round, Ibrahim Gill beat Amalia Aidrus 4-1,4-1.