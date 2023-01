Share:

Minister for Information and Broadcasting Marriyum Aurangzeb said on Monday that Pakistan Muslim League (N) Senior Vice President and Chief Organizer Maryam Nawaz would leave London on January 26 and reach Lahore on January 28, Saturday night at 8 pm.

In a tweet, the minister said that with the prayers of the people, Maryam Nawaz Sharif was returning home after recovering from surgery.

پاکستان مسلم لیگ(ن)کی سینئیر نائب صدر ،چیف آرگنائزر مریم نواز انشاءاللہ 26 جنوری کو لندن سے روانہ ہوں گی اور 28 جنوری،ہفتے کی شب 8 بجے لاہور پہنچیں گی۔الحمدللّٰہ آپ سب کی دعاؤں سے مریم نواز شریف سرجری کے بعد صحت یاب ہو کر وطن واپس آ رہی ہیں۔آپ سب کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا شکریہ — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) January 23, 2023

The minister thanked the people of Pakistan for their prayers and good wishes.