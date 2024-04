Servis Tyres Junior National Tennis begins

LAHORE - The Servis Tyres Junior National Tennis Championship 2024 got underway here at the Punjab Tennis Academy, Baghe- Jinnah on Tuesday. In the boys U-18 1st round, M Salaar beat Rehan Shahid 6-2, 6-3, M Yahya beat Kashan Tariq 6-2, 7-6, Asad Zaman beat Hamza Ali Rizwan 6-3, 6-2, M Junaid Khan beat Mustansir Ali Khan 6-4, 6-2. In the boys U-16 1st round, Abdullah Pirzada beat Muhammad Huzaima 6-2, 6-4, Ruhab Faisal beat Abdur Rehman 6-3,6-4, Rehan Shahid beat Aalay Hussain 6-3, 6-3, M Umer Ali beat Hassan Alam 6-2, 6-0, Amir Mazari beat Ahmad Khuda Bakhsh 6-0, 6-0. In the boys U-12 1st round, M Ehsan Bari beat M Turab Bhatti 4-0, 4-0, Ohad e Mustafa beat Hassan Alam 4-0, 4-0.