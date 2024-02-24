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KP PSC selects 85 candidates as PMS officers (BPS-17)

Our Staff Reporter
February 24, 2024
Regional, Peshawar, Newspaper

PESHAWAR  -  As a result of a competitive written examination, psychological test, and viva voce, the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission has ten­tatively selected 85 candidates for ap­pointment as PMS Officers (BPS-17). The selectees include Mr. Ahmad Ar­salan Khalil, Ms. Aziza, Muhammad Umair, Minahil Gohar, Hamza Mutahir, Arif, Syed Ali Wajahat Ayub, Riaz Ah­mad, Tabish Ali Khan, Junaid Zakir, Ya­meen Sana, Faryal Shuaib, Farhad Ul­lah, Mujahid Wasim, Zeeshan Iqbal, Muhammad Usama, Fatima Khaliq, Nida Shams, Muhammad Bilal, Da­nial Khan, Yasir Israr, Sajid Ali Khan, Taimoor Ul Hassan, Nasir Kamal, Am­mara Baloch, Asad Zahoor, Syed Ah­mad Jamal, Sara Saeed, Anmol An­war, Adil Shehzad, Mujahid Khan, Rizwan Ullah, Sumair Khan, Izharul­lah, Sardar Behram, Adan Zahid, Mu­niza, Aimen Wali Khan, Hamza Ayaz, Kamran Ali Shah, Asad Khan, Ikhlas Saleem, Arooba Iftikhar, Shan E Azam, Noman Waheed, Shujaat Ali, Rabia Af­ridi, Tooba Sana, Hajra Rehman, Asad Ullah, Uswa Jamila, Junaid Jamshed, Sadiq Ullah, Asad Ullah, Sajjad Hus­sain, Saira Khan, Saiful Islam, Shah Naveed, Sumbal, Junaid Saeed, Adeel Khan, Hania Shah, Saqib Rahim, Khu­shal Khan Khattak, Saifullah, Inayat Ullah, Anum Jehangir, Muhammad Imran, Jamal Ahmad, Zain-ul Abi­deen, Junaid Ismail, Haris Naseer, Arif Khan, Haseeb Pervaiz, Minahil Shaw­al Afridi, Ishfaq Alam, Farhana Hayat, Shaista Gul, Mahzad Sareer, Umm-e-Roman, Afnan Raza, Maham Babar, Afsheen Rehman, Ammara Javed, and Farda Ihsan.

Financial assistance of Rs2.4m provided to family of late doctor

The controller of examinations at the Khyber Pakhtunkhwa Public Ser­vice Commission notified the results.

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