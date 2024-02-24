KP PSC selects 85 candidates as PMS officers (BPS-17)

PESHAWAR - As a result of a competitive written examination, psychological test, and viva voce, the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission has tentatively selected 85 candidates for appointment as PMS Officers (BPS-17). The selectees include Mr. Ahmad Arsalan Khalil, Ms. Aziza, Muhammad Umair, Minahil Gohar, Hamza Mutahir, Arif, Syed Ali Wajahat Ayub, Riaz Ahmad, Tabish Ali Khan, Junaid Zakir, Yameen Sana, Faryal Shuaib, Farhad Ullah, Mujahid Wasim, Zeeshan Iqbal, Muhammad Usama, Fatima Khaliq, Nida Shams, Muhammad Bilal, Danial Khan, Yasir Israr, Sajid Ali Khan, Taimoor Ul Hassan, Nasir Kamal, Ammara Baloch, Asad Zahoor, Syed Ahmad Jamal, Sara Saeed, Anmol Anwar, Adil Shehzad, Mujahid Khan, Rizwan Ullah, Sumair Khan, Izharullah, Sardar Behram, Adan Zahid, Muniza, Aimen Wali Khan, Hamza Ayaz, Kamran Ali Shah, Asad Khan, Ikhlas Saleem, Arooba Iftikhar, Shan E Azam, Noman Waheed, Shujaat Ali, Rabia Afridi, Tooba Sana, Hajra Rehman, Asad Ullah, Uswa Jamila, Junaid Jamshed, Sadiq Ullah, Asad Ullah, Sajjad Hussain, Saira Khan, Saiful Islam, Shah Naveed, Sumbal, Junaid Saeed, Adeel Khan, Hania Shah, Saqib Rahim, Khushal Khan Khattak, Saifullah, Inayat Ullah, Anum Jehangir, Muhammad Imran, Jamal Ahmad, Zain-ul Abideen, Junaid Ismail, Haris Naseer, Arif Khan, Haseeb Pervaiz, Minahil Shawal Afridi, Ishfaq Alam, Farhana Hayat, Shaista Gul, Mahzad Sareer, Umm-e-Roman, Afnan Raza, Maham Babar, Afsheen Rehman, Ammara Javed, and Farda Ihsan.
The controller of examinations at the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission notified the results.