LAHORE - Former Davis Cupper Rashid Malik (ZTBL) won the seniors 50 plus title in the 6th Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis Championship here at SBP Tennis Academy on Friday. Rashid Malik beat Hassan Mehmood 6-2, 6-3 to claim the title. In men’s doubles final, Barkat Ullah/M Shoaib beat Aqeel Khan/M Abid 6-4, 4-6, 10-8. In ladies doubles semifinals, Sarah Mehboob/Sara Mansoor outpaced Zahra Suleman/Zainab Naqvi 6-1, 6-2 while Esha Jawad/Amna Qayyum beat Noor Malik/Meheq 6-1, 4-6, 10-8. In seniors 45 plus doubles semis, Sheheryar/Khurram beat Israr/Irfan 6-4, 6-3. In boys U-18 semis, Bilal Asim beat Hamid Israr 6-3, 6-4 and Mahatir beat Semi Zeb 6-3, 6-1.