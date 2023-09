Asad, Hamid, Hamza advance in McDonald’s Junior National Tennis

LAHORE -Asad Zaman, Hamid Israr and Hamza Roman qualified for quarterfinals of McDon­ald’s Junior National Tennis Championship at SBP Ten­nis Academy on Monday.

In boys U-18 pre-quar­ters, Saif ullah Khan beat Abu Bakar Khalil 6-4, 6-4, M Salaar beat Rehan 6-3, 6-2, Hamza Roman beat Ali Zafar 6-1, 6-2, Asad Za­man beat Hamza 6-3, 6-2, Waleed Humayun beat Kashan 6-3, 3-6, 6-4 and Hamid Israr beat Shamir Dilshad 6-0, 6-0.

In boys U-16 pre-quar­ters, Asad Zaman beat Omer Jawad 6-3, 6-0, Shasawar Khan beat Mahad 6-2, 6-0, M Salaar beat Abdullah 6-0, 6-0, Hamza Roman beat Tal­ha 6-1, 6-0, Abubakar Talha beat Abdul Basit 6-1, 6-0, Nabeel Qayum beat Uzair 6-1, 6-2 and Ahtesham Hu­mayun beat Haziq 6-2, 6-2.

In boys U-14 1st round, Waqas Janas beat Junaid 4-1, 5-3, Haziq Areejo beat Uzair 4-0, 4-0. In boys/girls U-12 1st round, Waqas Janas beat Shahnoor 4-0, 4-0, Taha Asad beat Aiman Rehan 4-2, 4-2, Majid Ali beat Faiz 4-0, 4-0, Junaid Khan beat Ameen 4-0, 4-0, Anis Khan beat Romail 4-1, 4-1, Ayan Khan beat Maaz 5-3, 4-2, Ibraheem Gill beat Aliya 4-2, 4-2, Bismel Zia beat Ahmad 4-0, 4-0, Ayan Shahbaz beat Ali 4-1, 4-2 and Ohad e Mustafa beat Ehsan 4-0, 4-1.