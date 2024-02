KP PSC tentatively selects 85 candidates for BPS 17

PESHAWAR - As a consequence of competitive written ex­amination, psychologi­cal test and viva voce, the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commis­sion (PSC) has tentative­ly selected 85 candidates for appointment as PMS Officer in BPS-17.

The selectees include Ms Aziza, Muhammad Umair, Ms Minahil Gohar, Muhammad Hamza Mu­tahir, Muhammad Arif, Syed Ali Wajahat Ayub, Riaz Ahmad, Tabish Ali Khan, Junaid Zakir, Ms Yameen Sana, Ms Fary­al Shuaib, Farhad Ullah, Mujahid Wasim Durani, Zeeshan Iqbal, Muham­mad Usama, Ms Fatima Khaliq, Ms Nida Shams, Muhammad Bilal, Danial Khan, Yasir Israr, Sajid Ali Khan, Taimoor Ul Hassan, Nasir Kamal, Ms Amma­ra Arif Baloch, Asad Za­hoor, Syed Ahmad Jamal Shah, Ms Sara Saeed, Ms Anmol Anwar, Adil She­hzad, Mujahid Khan, Mr Rizwan Ullah, Muham­mad Sumair Khan, Izhar­ullah, Sardar Behram, Ms Adan Zahid, Ms Muniza, Ms Aimen Wali Khan, Hamza Ayaz, Kamran Ali Shah, Muhammad Asad Khan, Muhamad Ikhlas Saleem, Ms Arooba Ift­ikhar, Shan E Azam, No­man Waheed, Shujaat Ali Khan, Ms Rabia Af­ridi, Ms Tooba Sana, Ms Hajra Rehman, Asad Ul­lah, Ahmad Arsalan Khal­il, Ms Uswa Jamila, Junaid Jamshed, Sadiq Ullah, Asad Ullah,, Sajjad Hus­sain, Ms Saira Khan, Sai­ful Islam, Shah Naveed, Ms Sumbal, Junaid Saeed, Muhammad Adeel Khan, Ms Hania Shah, Saqib Ra­him, Khushal Khan Khat­tak, Saifullah, Inayat Ul­lah, Ms Anum Jehangir, Muhammad Imran, Jamal Ahmad, Zainul Abideen, Junaid Ismail, Haris Na­seer, Muhammad Arif Khan Haseeb Pervaiz, Ms Minahil Shawal Afridi, Muhammad Ishfaq Alam, Ms Farhana Hayat, Ms Shaista Gul Khattak, Ms Mahzad Sareer, Ms Ume e Roman, Ms Afnan Raza, Ms Maham Babar, Ms Af­sheen Rehman, Ms Am­mara Javed and Ms Far­da Ihsan.