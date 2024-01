Ahtesham reaches U16, U18 semifinals of Memorial Punjab Tennis Championship

LAHORE - Ahtesham Humayun reached the U16 and U18 semifinals of the 2nd Chaudhary Nazir Ahmed Memo­rial Punjab Junior Tennis Champi­onship 2024 here on Friday.

In the boys U18 quarterfinals, Ahtesham Humayun beat Ahmad Faizan 6-2, Shaheer Khan best Shahmir Dilshad 6-2, Junaid Khan best Sapna Karim 6-1, Abubakar Khalil beat Music Ali Khan 6-3. In the boys U16 quarterfinals, Ahtesham Humayun beat Nida Karim 6-3, Syed Mahad Shahzad beat Bismel Zia 6-3, Umer Jawad beat Abu Bakar Khalil 6-2.

In the boys U14 quarterfinals, Umer Jawad beat M Umer Ali 6-0, Syed Mahad beat Ibrahim Sufi 6-0, Ahmad Khuda Bakhsh beat M Ayan Khan 6-3 and Bismel Zia beat Abdul Rehman 6-0. In boys U12 QFs, Ibrahim Hussain Gill beat Mustafa Zia 6-2, M Muaz beat Aimen Rehan 6-2, Ayan Shahbaz beat Khadija Khalil 6-2 and Mus­tafa beat Taha Asad 6-0.