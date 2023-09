Bilal, Ahtesham and Hamza reach McDonald’s Jr National Tennis semis

LAHORE - Pakistan’s top junior player Bilal Asim, Ahtesham Hu­mayun and Hamza Roman reached the U-18 semifinals of the McDonald’s Junior National Tennis Champi­onship here at SBP Tennis Academy on Tuesday.

In boys U-18 quarters, Bilal Asim beat Saif Ullah 6-0, 6-0, Ahtesham Hu­mayun beat M Salaar 4-6, 6-3, 6-4 and Hamza Ro­man beat Asad Zaman 6-3, 6-2. In boys U-16 quarters, Asad Zaman beat Shah­sawar Khan 6-1, 6-3, Ham­za Roman beat Salaar 6-4, 6-3, Ahtesham Humayun beat Nabeel Qayum 6-1, 6-2, Abubakar Talha beat Amir Mazari 0-6, 6-0, 6-2.

In boys U-14 pre-quar­ters, Waqas Janas beat Ju­naid Khan 4-1, 5-3, Haziq Areejo beat M Uzair 4-0, 4-0, Abdul Basit beat Ah­mad Hussain 4-0, 4-1, Ab­dur Rehman beat Waqas Janas 4-0, 4-1, Hamza Ali Rizwan beat Abdullah 4-1, 4-0 and Haziq Areejo beat Aalay Hussain 4-1, 4-1.

In boys/girls U-12 pre-quarters, Waqas Janas beat Rashid Ali Bachani 4-2, 4-2, Majid Ali Bachani beat Taha Asad 4-1, 4-2, Anees Khan beat Junaid Khan 4-0, 5-3, M Ibraheem Gill beat Ayyan Khan 4-2, 4-2, Bi­smel Zia beat Hamza Khan 4-0, 4-0, Ayan Shahbaz beat Awais Zia 4-2, 5-3, M Faizan beat Awais Zia 5-3, 5-3 and Hajra Suhail beat Ohad-e-Mustafa 4-2, 4-2.

In boys/girls U-10 pre-quarters, Rashid Ali Bachani beat Ayan Shahbaz 4-2, 4-2, Majid Bachani beat Maaz Shahbaz 4-2, 4-2, M Faizan beat Ameen Abdullah 4-0, 4-1, Maaz Areejo beat Zain­ab Abdullah 4-1, 4-2, Dani­yal Abdullah beat Ehsan Bari 4-2, 5-3, Mustafa Uzair beat Hamza Khan 4-0, 4-1 and M Ibraheem Gill beat Sahil Najoom 4-1, 4-1.