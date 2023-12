Aqeel, Muzammil, Abid advance in 8th Serena Hotels National Ranking Tennis

LAHORE - Aqeel Khan, Muzammil Murtaza, Muhammad Abid, Muhammad Shoaib and others advanced to the next round of the 8th Serena Ho­tels National Ranking Ten­nis Championship 2023 at the PTF-SDA Tennis Com­plex, Islamabad.

In the men’s singles second round, Muhammad Shoaib beat M. Huzaifa Khan 6-0,6- 4; Barkatullah beat Hamid Israr 6-2,6-2; Yousaf Khalil beat Hamza Roman 4-6,6-3,6-3; Mu­dassir Murtaza beat M. Hamza Aasim 6-4,6-0; Muzammil Mur­taza beat Sami Zeb Khan 6-1,6- 1; Muhammad Abid beat Jubran ul Haq 6-0,6-0; Abdullah Adnan beat Saqib Hayat 7-5,6-4; Aqeel Khan beat Shahzad Khan 6-1,6-2.

In the ladies singles first round, Natalia Zaman beat Kai­nat Ali 6-1,6-1; Sarah Mahboob Khan beat Laiba Iqbal 6-1,6-0 and Soha Ali beat Sheeza Sajid 5-7,6-4,6-4. In the men’s dou­bles first round, Hamid Israr/ Asadullah beat Mahatir/Huzai­ma 6-4,6-0; Abid/Shahzad beat Hamza/Saqib 6-7(5),6-1(10-7); Sami/Zaryab beat M Huzaifa/ Talha 6-4,5-7(10-4).

In the boys U18 singles second round, M Salar beat Shehryar Anees 6-2,6-1; Asad Zaman beat Sameer Zaman 6-0,6-1; Hamid Israr beat Huzaima Abdul Rehm­an 6-1,6-2; Ahmed Nael Qureshi beat Laraib Shamsi 6-0,6-0; Ma­hatir Muhammad beat Hamza Hussain 6-4,6-4; Hamza Ro­man beat Amir Mazari 6-1,6-1; Ahtesham Humayun beat Rahim Veqar 6-1,6-3; Hamza Aasim beat Shahswar Khan 6-0,6-0.