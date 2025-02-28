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PSL 10 set to kick off on April 11 with Islamabad vs Lahore clash

PSL 10 set to kick off on April 11 with Islamabad vs Lahore clash
Azhar Khan
3:18 PM | February 28, 2025
Sports

The 10th edition of the HBL Pakistan Super League (PSL) is set to commence on April 11, with defending champions Islamabad United facing two-time winners Lahore Qalandars in the opening match at the Rawalpindi Cricket Stadium. 

The six-team tournament will feature 34 matches across four major cities—Karachi, Lahore, Multan, and Rawalpindi—culminating in the grand finale at Gaddafi Stadium, Lahore, on May 18. A special exhibition match will also take place in Peshawar on April 8. 

Rawalpindi Cricket Stadium will host 11 matches, including Qualifier 1 on May 13, while Gaddafi Stadium will stage 13 games, including both Eliminators and the final. Karachi and Multan will each host five matches, ensuring wide coverage of the tournament. 

HBL PSL CEO Salman Naseer highlighted the league's growing stature, saying, "The HBL PSL has evolved into a globally recognized tournament, showcasing Pakistan’s best cricketing talent. This edition will not only bring high-octane action but also expand the league’s reach with an exhibition match in Peshawar." 

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The tournament will feature three double-headers, with matches scheduled on weekends and a Labour Day special on May 1. Former champions Karachi Kings, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, and Quetta Gladiators will be eager to challenge for the title, ensuring another thrilling edition of Pakistan’s premier T20 league. 

HBL PSL 10 SCHEDULE
11 April – Islamabad United v Lahore Qalandars, Rawalpindi Cricket Stadium 
12 April – Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Rawalpindi Cricket Stadium; Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Stadium, Karachi 
13 April – Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, Rawalpindi Cricket Stadium 
14 April – Islamabad United v Peshawar Zalmi, Rawalpindi Cricket Stadium 
15 April – Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Stadium, Karachi 
16 April – Islamabad United v Multan Sultans, Rawalpindi Cricket Stadium 
18 April – Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Stadium, Karachi 
19 April – Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Rawalpindi Cricket Stadium 
20 April – Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Stadium, Karachi 
21 April – Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Stadium, Karachi 
22 April – Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan Cricket Stadium 
23 April – Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium 
24 April – Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium, Lahore 
25 April – Quetta Gladiators v Karachi Kings, Gaddafi Stadium, Lahore 
26 April – Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium, Lahore 
27 April – Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium, Lahore 
29 April – Quetta Gladiators v Multan Sultans, Gaddafi Stadium, Lahore 
30 April – Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium, Lahore 
1 May – Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium, Lahore 
2 May – Peshawar Zalmi v Islamabad United, Gaddafi Stadium, Lahore 
3 May – Quetta Gladiators v Islamabad United, Gaddafi Stadium, Lahore 
4 May – Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium, Lahore 
5 May – Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium 
7 May – Islamabad United v Quetta Gladiators, Rawalpindi Cricket Stadium 
8 May – Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Rawalpindi Cricket Stadium 
9 May – Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Rawalpindi Cricket Stadium 
10 May – Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium; Islamabad United v Karachi Kings, Rawalpindi Cricket Stadium 
13 May – Qualifier 1, Rawalpindi Cricket Stadium 
14 May – Eliminator 1, Gaddafi Stadium, Lahore 
16 May – Eliminator 2, Gaddafi Stadium, Lahore  
18 May – Final, Gaddafi Stadium, Lahore

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Azhar Khan

Azhar Khan is an accomplished senior sports journalist with extensive experience in the field. He can be reached at azharmasood786@gmail.com. Follow him on Twitter at @azharmasood786

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