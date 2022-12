Share:

LAHORE - Esha Jawad, Sarah Mahboob and Meheq Khokhar reached the ladies singles semifinals of the 7th Serena Hotels National Ranking Tennis Tournament 2022 at PTF-SDA Tennis Complex, Islamabad. In ladies singles quarters, Esha Jawad beat Amna Ali Qayum 6-4,6-0, Sarah Mahboob beat Kainat Ali 6-0,6-0 and Meheq Khokhar beat Amarah Khan 6-1,6-1. In men’s singles quarters, Yousaf Khalil beat Muzammil Murtaza 6-3,1- 6,6-1. In boys singles U-18, Rahim Veqar beat Amir Mazari 6-2, 6-1, Asad Zaman beat Ibrahim Saqib 6-0,6-4, Uzair Khan beat Salar Khan 6-3, 5-7,6-3, Mahatir beat Taimoor Ansari 6-0,6-1, Sami Zeb beat Abdul Rafay 6-0,6-0, Ahmed Nael beat Abdul Basit 6-2,6-1, Hamid Israr beat Hamza Asim 6-3,6-3 and Bilal Asim beat Hamza Roman 6-1, 6-2