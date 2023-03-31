ISLAMABAD - More rain-wind/thunderstorm with occasional gaps are expected from 1st April to 04 April, 2023 in various parts of the country. According to Met Office, another westerly wave is expected to enter the western & upper parts of the country on 01st April & likely to persist over Khyber Pakhtunkhwa, upper Punjab, Islamabad, Kashmir & Gilgit Baltistan till 04th April. Meanwhile, Met office informed that the ongoing westerly wave to persist upper parts of the country till March 31 (Friday) . Under the influence of this weather system: Rain-wind/ thunderstorm with isolated heavy falls and hailstorm is expected in Nokkundi, Dalbandin, Quetta, Zhob, Barkhan, Harnai, Qila Saifullah, Qillah Abdullah, Chaman, Pishin, Sibbi, Loralai, Kalat, Khuzdar, Lasbella, Panjgur, Awaran, Ketch till 31st March, 2023 while in Dera Ghazi Khan, Rajanpur, Bhakkar, Layyah, Multan, Sahiwal, Okara, Pakpattan, Khanewal, Bahawalnagar, Bahawalpur, Rahim Yar khan, Sukkur, Larkana, Jacobabad, Shaheed Benazirabad, Mirpurkhas, Hyderabad, & Karachi on March 30 (Thursday). Rain-wind/thunderstorm (snowfall over the high mountains) with few moderate to isolated heavy falls with hailstorm is expected in Kashmir (Neelum valley, Muzaffarabad, Poonch, Hattian, Bagh, Haveli, Sudhanoti, Kotli, Bhimber, Mirpur), Gilgit-Baltistan (Diamir, Astore, Ghizer, Skardu, Hunza, Gilgit, Ghanche, Shigar), Peshawar, Charsadda, Nowshera, Swabi, Bajaur, Kurram, Waziristan, Kohat, Karak, Bannu, Dera Ismail Khan, Chitral, Dir, Swat, Mansehra, Buner, Kohistan, Shangla, Haripur and Abbottabad, Islamabad, Murree, Galliyat, Rawalpindi, Attock, Chakwal, Jhelum, Khushab, Mianwali, Sargodha, Gujranwala, Gujrat, Hafizabad, Mandi Bahauddin till 31st March with occasional gaps.
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Agencies
March 31, 2023
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