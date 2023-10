Bilal, Asad reach Ali Embroidery Mills Junior National Tennis semis

LAHORE - Bilal Asim, Asad Zaman, Haider Ali Rizwan and Ya­fat Nadeem squeezed into the semifinals of the boys U-18 in the Ali Embroidery Mills Junior National Tennis Championship 2023 here on Monday at the Sports Board Punjab Tennis Acad­emy, Nishtar Park.

In the boys U-18 quar­terfinals, Bilal Asim beat M Shaheer Khan 6-0, 6-1, Asad Zaman (of Ali Embroidery Mills) beat Abubakar Khalil 6-2, 6-2, Haider Ali Rizwan beat Ali Talha 6-1, 6-2 and Yafat Nadeem beat Waleed Humayun 6-3(rtd).

In the boys U-16 pre-quarters, Asad Zaman beat Abdullah Pirzada 6-2, 6-3, Abubakar Khalil beat Abdur Rehman Pirzada 6-1, 6-1, Hanzla Anwar beat Awais Ali Ansari 6-3, 7-5, M Sha­heer Khan beat M Shafin Khan 6-0, 6-1, Amir Mazari beat M Sohaan Noor 6-0, 3-0 (rtd), Hamza Ali Rizwan beat Syed Mahad Shehzad 6-2, 6-2, Haider Ali Rizwan beat Essa Bilal 6-0, 6-0.

In the boys/girls U-12 pre-quarters, Abdur Rehm­an beat Musa Ali 4-0, 4-0, M Ibrahim Hussain Gill beat Aliyan Ali 4-0, 4-2, M Shakaib beat Ehsan Bari 4-0, 4-0, Mustafa Uzair Rana beat Ayan Shahbaz 4-0, 4-0, Hajra Suhail beat Khadija Khalil 4-0, 4-0, Romail Sha­hid beat Taha Asad 5-3, 5-3, Muaz Shahbaz beat Ameen Abdullah 4-0, 4-0. In the boys/girls U-10 1st round, Ameen Abdullah beat Has­san Alam 4-0, 4-2, Shahnoor Umer beat Soha Abdullah 4-0, 4-1.