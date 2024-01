Ahmad Nael stuns Abdullah in National Ranking Tennis C’ship 

LAHORE - Ahmad Nael Qureshi stunned seed No 7 in 36th Federal Cup National Rank­ing Tennis Championship men’s singles match played at S. Dilawar Abbas PTF Ten­nis Complex, Islamabad. Ah­mad Nael played well against Abdullah and outpaced him 6-4, 7-5. In other men’s sin­gles 1st round matches, M Shoaib beat Hamza Aasim 6-3, 6-0, Amir Mazari beat Haziq 6-2, 7-5, Hamza Ro­man beat Azeem 6-0, 6-1, Yousaf Khalil beat Kashan 6-1, 6-1, Muzammil Murtaza beat Jibran 6-2, 6-1, Salaar Khan beat Kamran 6-4, 6-4, Shahzad Khan beat Mus­tansir 6-1, 6-1, Barkatullah beat Zalan 6-1, 6-2, Mudas­sar Murtaza beat Hamza Hussain 6-3, 6-3, Sami Zeb Khan beat Waqas Malik 6-1, 6-4, Huzaima Abdul Rehman w/o Syed Nofil, M Abid beat Hamid Israr 6-2, 6-2, Saqib Hayat beat Talha Khan 5-7, 6-4, 6-4, Zaryab Khan beat Talha 6-0, 6-2 and Aqeel Khan beat Huzaifa 6-1, 6-2. In U18 singles 1st round, Ab­dul Basit beat Kamran Khan 6-3, 6-3 and Kashan Tariq beat Mustansir 6-4, 6-3.